مساعدة للأوكرانيين في بولندا

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أصحاب الفنادق ومشغلو النزل يتخلون عن الربح بهدف مساعدة اللاجئين من أوكرانيا. بولندا معروفة بمواقفها المعادية للاجئين، لكن المزاج السائد في البلاد تغير الآن.
بعد أنباء عن اغتصاب لاجئة أوكرانية في بولندا، كشفت صحيفة عن حالة مشابهة في ألمانيا. ووسط تضامن واسع مع اللاجئين الهاربين من أوكرانيا، تحذر السلطات الألمانية من استغلال اللاجئات الأوكرانية، فكيف يمكن حمايتهن؟
شدد الجيش الروسي الضغط على العاصمة الأوكرانية كييف استعداداً لاقتحامها على ما يبدو، و"أغلق" مدينة ماريوبول التي يعيش فيها آلاف السكان في ظروف قاسية وتشهد عمليات قصف منذ أكثر من أسبوعين.
تخطّى عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 شباط/فبراير 2,8 مليون شخص ثلثهم من الأطفال، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الاثنين، في أكبر عملية نزوح داخل أوروبا منذ عقود.
من بلدة بولندية هادئة منسية على الحدود مع أوكرانيا، تحولت مديكا إلى ملاذ آمن لمئات آلاف اللاجئين من أوكرانيا، الذين هربوا من ويلات الحرب وهم يسحبون خلفهم حقائبهم في الطريق إلى بر الأمان. DW عربية زارت المكان.
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