 مساعدة للأوكرانيين في بولندا | صنع في ألمانيا | DW | 16.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

مساعدة للأوكرانيين في بولندا

أصحاب الفنادق ومشغلو النزل يتخلون عن الربح بهدف مساعدة اللاجئين من أوكرانيا. بولندا معروفة بمواقفها المعادية للاجئين، لكن المزاج السائد في البلاد تغير الآن.

مشاهدة الفيديو 04:51

المزيد من المركز الإعلامي

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية أن 1.83 فارين من أوكرانيا دخلوا البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية

موجات الهروب من أوكرانيا مستمرة إلى بولندا والمواطنون يساعدون اللاجئين 15.03.2022

موجات اللاجئين الأوكرانيين تتدفق على بولندا ومساعدات للنساء والأطفال للتخفيف من آثار الحرب عليهم.

موجات اللاجئين الأوكرانيين تتواصل على بولندا بفعل الحرب 07.03.2022

أجبرت الحرب في أوكرانيا مليون شخص على مغادرة البلاد. ومن بين اللاجئين أيضًا طلاب من الهند واجهوا مشاكل عنصرية!

الطلاب الهنود يفرّون من الحرب في أوكرانيا 08.03.2022

كان للغزو الروسي لأوكرانيا تأثير مدمّر على حياة الناس وسبل عيشهم، ومنهم الرياضيون.

نادي بلدة كيشفاردا المجرية لكرة القدم يشارك في مساعدة الأوكرانيين 15.03.2022

المزيد صنع في ألمانيا

الطاقة الشمسية - جيدة، ولكن يستخدم القليل منها

الطاقة الشمسية - جيدة، ولكن يستخدم القليل منها 16.03.2022

الاندماج النووي: مخرج من أزمة الطاقة؟

الاندماج النووي: مخرج من أزمة الطاقة؟ 16.03.2022

هل أسعار الطاقة آخذة في الارتفاع؟

هل أسعار الطاقة آخذة في الارتفاع؟ 16.03.2022

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - أوكرانيا والحرب 16.03.2022

اقرأ أيضا

Gewalt gegen Frauen Symbolbild Häusliche Gewalt - Gewalt gegen Frauen *** Violence against women Symbolic image Domestic violence Violence against women Copyright: xBerndxGüntherx

ألمانيا - لاجئان "يغتصبان" شابة أوكرانية ودعوات لحماية اللاجئات 15.03.2022

بعد أنباء عن اغتصاب لاجئة أوكرانية في بولندا، كشفت صحيفة عن حالة مشابهة في ألمانيا. ووسط تضامن واسع مع اللاجئين الهاربين من أوكرانيا، تحذر السلطات الألمانية من استغلال اللاجئات الأوكرانية، فكيف يمكن حمايتهن؟

March 10, 2022, Brovary, Kyiv, Ukraine: A frame from footage provided by Ukrainian Military Defense shows an ambush on a column of Russian tanks. This frame from drone footage, released by the Ukrainian Army, shows an attack on a Russian tank column near Brovary to Kyiv's Northeast on Wednesday. Russian troops have been moving towards Kyiv in an attempt to encircle Ukraine's capital. (Credit Image: © Ukrainian Military Defense/ZUMA Press Wire Service

القوات الروسية تتمركز حول كييف وتحاصر ماريوبول 12.03.2022

شدد الجيش الروسي الضغط على العاصمة الأوكرانية كييف استعداداً لاقتحامها على ما يبدو، و"أغلق" مدينة ماريوبول التي يعيش فيها آلاف السكان في ظروف قاسية وتشهد عمليات قصف منذ أكثر من أسبوعين.

TOPSHOT - A woman carrying her baby crosses a destroyed bridge as they flee the city of Irpin, northwest of Kyiv, on March 7, 2022. - Ukraine dismissed Moscow's offer to set up humanitarian corridors from several bombarded cities on Monday after it emerged some routes would lead refugees into Russia or Belarus. The Russian proposal of safe passage from Kharkiv, Kyiv, Mariupol and Sumy had come after terrified Ukrainian civilians came under fire in previous ceasefire attempts. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

ثلثهم أطفال.. 2.8 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الحرب 14.03.2022

تخطّى عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 شباط/فبراير 2,8 مليون شخص ثلثهم من الأطفال، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الاثنين، في أكبر عملية نزوح داخل أوروبا منذ عقود.

Thema: Flüchtlinge über die Polnisch ukrainische Grenze. Grenzübergang: Medyka Aufgenommen am 04.03.2022

رائحة الحرب تفوح من ثيابهم.. لاجئون أوكرانيون في بولندا  05.03.2022

من بلدة بولندية هادئة منسية على الحدود مع  أوكرانيا، تحولت مديكا إلى ملاذ آمن لمئات آلاف اللاجئين من أوكرانيا، الذين هربوا من ويلات الحرب وهم يسحبون خلفهم حقائبهم في الطريق إلى بر الأمان. DW عربية زارت المكان.