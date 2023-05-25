مساعدة المكفوفين عبر الذكاء الاصطناعي

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منح الذكاء الاصطناعي الشابة مينو مانيلال الأمل في الحصول على فرصة عمل حقيقة رغم معاناتها من الإعاقة. إنها تتعلم مهارات الكمبيوتر كجزء من مشروع لتوفير وظائف للأشخاص ذوي الإعاقة في الهند.
توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في وضع سياسات تخدم مصالح الدول؟ هذا ما تسعى أوروبا إلى تحقيقه للحد من محاولات الهجرة وتعزيز الحصن الأوروبي. وتعمل حاليا معاهد بحثية على تطوير تطبيق "itflows" لتوقع موجات الهجرة.
رغم تغلبهن على العديد من الصعوبات في الحياة اليومية فإن الطريق مازال شاقا وطويلا أمامهن. ثلاث سيدات من ألمانيا، كرواتيا والعراق يتحدثن عن "معاناة مزدوجة" للنساء من ذوات الإعاقة وما تغير في حياتهن بعد جائحة كورونا.
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