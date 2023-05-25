 مساعدة المكفوفين عبر الذكاء الاصطناعي | صحتك بين يديك | DW | 25.05.2023

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صحتك بين يديك

مساعدة المكفوفين عبر الذكاء الاصطناعي

منح الذكاء الاصطناعي الشابة مينو مانيلال الأمل في الحصول على فرصة عمل حقيقة رغم معاناتها من الإعاقة. إنها تتعلم مهارات الكمبيوتر كجزء من مشروع لتوفير وظائف للأشخاص ذوي الإعاقة في الهند.

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صحتك بين يديك - الدورة الشهرية: حقائق ومعلومات صحية هامة 18.05.2023

ILLUSTRATION - Eine Frau hält sich eine Wärmflasche an den Unterbauch, während sie im Bett liegt. (gestellte Szene) Viele Betroffene der Unterleibserkrankung Endometriose leiden unter starken Symptomen und damit verbundenen Einschränkungen im Alltag. (Zu dpa: Mysterium Endometriose - Wenn die Periode zur Qual wird)

نصائح لتخفيف آلام الدورة الشهرية 18.05.2023

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