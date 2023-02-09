مساعدات للمناطق المنكوبة في الشمال السوري

زلزال تركيا وسوريا- ارتفاع حصيلة الضحايا وتضاؤل الأمل بنجاة العالقين!

رغم تراجع الأمل بالعثور على ناجين، تتواصل جهود إنقاذ ضحايا الزلزال الذي أودى بحياة نحو 22 ألف شخص في تركيا وسوريا. وتستمر الجهود الدولية لإيصال المساعدات إلى البلدين، خصوصًا سوريا، مع إعلان واشنطن تعليق بعض العقوبات.