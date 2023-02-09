مساعدات للمناطق المنكوبة في الشمال السوري

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أوضاع صعبة في المناطق المنكوبة شمال سوريا في أعقاب زلزال الاثنين المدمر. يعاني السكان من نقص الامدادات وغياب المعدات المتقدمة للإنقاذ. لكن هناك أناس ومتطوعون يعملون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
قالت وكالة الأنباء السورية إن مجلس الوزراء وافق في جلسة استثنائية على إيصال مساعدات إنسانية إلى مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية في شمال البلاد، فيما وجهت "الخوذ البيضاء" اتهامات للأمم المتحدة بالفشل في إيصال المساعدات.
تقدّمت سوريا بطلب مساعدة رسمي للاتحاد الأوروبي بعد الزلزال الذي ضربها وتركيا، على ما أعلنته مفوضية التكتل القاري اليوم. وتستهدف العقوبات الأوروبية على سوريا مسؤولين وعسكريين وشركات وأصحاب أعمال.
رغم تراجع الأمل بالعثور على ناجين، تتواصل جهود إنقاذ ضحايا الزلزال الذي أودى بحياة نحو 22 ألف شخص في تركيا وسوريا. وتستمر الجهود الدولية لإيصال المساعدات إلى البلدين، خصوصًا سوريا، مع إعلان واشنطن تعليق بعض العقوبات.
ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب مناطق بجنوب تركيا وشمال سوريا بشكل كبير متجاوزا 2300 شخص. وفيما قدم المستشار الألماني التعازي للرئيس التركي معربا عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة، عرضت إسرائيل بدورها مساعدتها الإنسانية.
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