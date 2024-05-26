مساعدات عبر معبر كرم أبو سالم ودعوة لـ"إعلان المجاعة في غزة"

قالت وسائل إعلام مصرية أن شاحنات المساعدات القادمة من مصر بدأت الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، فيما دعت منظمات حقوقية إلى "إعلان المجاعة في غزة".

بدأت شاحنات مساعدات آتية من مصر اليوم الأحد (26 مايو/ أيار 2024) الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) الحدودي بين إسرائيل والقطاع، كما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية" المقرّبة من المخابرات المصرية. وبحسب القناة، انطلقت "200 شاحنة" تحمل مساعدات إنسانية من الجانب المصري لمعبر رفح مع غزة، إلى كرم أبو سالم. وأشارت الى أن القافلة تتضمن "أربع شاحنات تحمل وقودا".

وبدأت إسرائيل في السابع من أيار/ مايو الجاري، تنفيذ عمليات عسكرية برّية في مدينة رفح، سيطرت خلالها على الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي مع مصر، ما أدى الى توقف دخول المساعدات الإنسانية عبره.

وكان البيت الأبيض قد أعلن الجمعة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعهد خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، "السماح بإدخال المساعدة الإنسانية التي تؤمنها الأمم متحدة عبر معبر كرم أبو سالم" الحدودي مع إسرائيل في جنوب قطاع غزة. وتخضع جميع المساعدات من مصر لتفتيش صارم من قبل السلطات الإسرائيلية، ويتم توزيعها عبر الأمم المتحدة.

وقال خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري في العريش حيث يصل الجزء الأكبر من المساعدات المخصصة للقطاع الفلسطيني المحاصر، لوكالة فرانس برس إن بقية الشاحنات في القافلة "من المتوقع أن تعبر إلى غزة اليوم". وبثت قناة القاهرة الإخبارية المقربة من الحكومة مقطعا مصورا على منصة إكس قالت إنه يظهر شاحنات المساعدات أثناء دخولها معبر كرم أبو سالم.

غزة: مأساة متواصلة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وتفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس ، التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية

من جانب آخر دعت 70 منظمة حقوقية، في بيان مشترك، كافة الجهات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية والأممية المختصة إلى إعلان المجاعة رسميا في قطاع غزة في ظل سرعة الانتشار الحالي للمجاعة ومعدلات سوء التغذية الحاد واتساع رقعتها جغرافيا وبين جميع الفئات، خاصة بين الأطفال.

ووفق وكالة "معا" الإخبارية اليوم الأحد، أبرزت المنظمات الموقعة على البيان ومن بينها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن مستويات انعدام الأمن الغذائي تتفاقم بشكل مضطرد في جميع أنحاء القطاع نتيجة إصرار إسرائيل على "ارتكاب جريمة التجويع واستخدامه كسلاح حرب".

ووثقت المنظمات تدهورا خطيرا على مستويات الأمن الغذائي مع العملية العسكرية البرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة منذ السابع من أيار/ مايو الجاري، والذي سبقه بيوم منع إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

في هذه الاثناء ذكرت وسائل إعلام مصرية أن "200 شاحنة" تحمل مساعدات إنسانية أنطلقت من الجانب المصري لمعبر رفح مع غزة، إلى كرم أبو سالم. وأشارت الى أن القافلة تتضمن "أربع شاحنات تحمل وقودا".

ع.غ/ خ.س (د ب أ، أ ف ب)