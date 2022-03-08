مساعدات إنسانية أوروبية إلى المدن الأوكرانية

عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا ومساعدات عسكرية لأوكرانيا

في الوقت الذي يوسع فيه الجيش الروسي هجومه ليشمل مدينة دنيبرو الكبيرة، مُركزا في نفس الوقت على العاصمة كييف، يفرض الغرب عقوبات تجارية شديدة على روسيا ردا على ذلك، متعهدا بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.