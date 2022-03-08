 مساعدات إنسانية أوروبية إلى المدن الأوكرانية | DW الأخبار | DW | 12.03.2022

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DW الأخبار

مساعدات إنسانية أوروبية إلى المدن الأوكرانية

في ظل اشتداد حدة المعارك وازدياد الحاجة للمساعدات الإنسانية تحاول العديد من منظمات الإغاثة إيصال إمدادات إلى المدن الأوكرانية إنطلاقا من الأراضي البولندية. لكن العملية لا تخلو من تحديات ومخاطر.

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