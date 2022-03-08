مساعدات إنسانية أوروبية إلى المدن الأوكرانية

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في ظل اشتداد حدة المعارك وازدياد الحاجة للمساعدات الإنسانية تحاول العديد من منظمات الإغاثة إيصال إمدادات إلى المدن الأوكرانية إنطلاقا من الأراضي البولندية. لكن العملية لا تخلو من تحديات ومخاطر.
شدد الجيش الروسي الضغط على العاصمة الأوكرانية كييف استعداداً لاقتحامها على ما يبدو، و"أغلق" مدينة ماريوبول التي يعيش فيها آلاف السكان في ظروف قاسية وتشهد عمليات قصف منذ أكثر من أسبوعين.
تشير التقديرات إلى أن آلاف الأجانب لبوا دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للدفاع عن أوكرانيا. فما هي التداعيات التي يمكن أن يسببها ذلك على المستوى الميداني وقانونيا لدى بلدانهم الأصلية؟
ما زال مئات آلاف المدنيين عالقين في مدن أوكرانية، وسط حملة قصف روسية بعد انتهاء المحادثات الأولى بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في كييف من دون إحراز تقدم. فيما يبحث مجلس الأمن ملف الأسلحة البيولوجية لأوكرانيا.
في الوقت الذي يوسع فيه الجيش الروسي هجومه ليشمل مدينة دنيبرو الكبيرة، مُركزا في نفس الوقت على العاصمة كييف، يفرض الغرب عقوبات تجارية شديدة على روسيا ردا على ذلك، متعهدا بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
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