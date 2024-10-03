  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية
سياسةلبنان

الاتحاد الأوروبي يعلن مساعدات إضافية للبنان

٣ أكتوبر ٢٠٢٤

مساعدات إنسانية إضافية للبنان بقيمة 30 مليون يورو أعلنت عنها المفوضية الأوروبية فيما حذرت أصوات من موجة لجوء جديدة إلى أوروبا بسبب التصعيد الراهن في الشرق الأوسط.

https://p.dw.com/p/4lMrq
صورة من لبنان بتاريخ 25 سبتمبر 2024
تنظم المفوضية إيصال المساعدات إلى بيروت عن طريق آلية حماية المدنيين  بالاتحاد الأوروبي، وهي منصة لتنسيق ومشاركة موارد الطوارئ.صورة من: Fathi Al-Masri/AFP/Getty Images

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس (3 أكتوبر/تشرين أول 2024) تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 30 

مليون يورو (33.1 مليون دولار) للبنان الذي تضرر من الاشتباكات بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران. وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "أشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المستمر للتوتر في الشرق الأوسط. يتعين على كل الأطراف بذل قصارى جهدها لحماية أرواح المدنيين الأبرياء".

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش إن المساعدات  تهدف لتقديم" الدعم الفوري للمتضررين من الصراع في لبنان ليتمكنوا من  تلقي المساعدات فورا". وتنظم المفوضية إيصال المساعدات إلى بيروت عن طريق آلية حماية المدنيين  بالاتحاد الأوروبي، وهي منصة لتنسيق ومشاركة موارد الطوارئ.

ويأتي هذا المبلغ بالإضافة إلى عشرة ملايين يورو أُعلن عنها بالفعل في 29 سبتمبر أيلول مما يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي للبنان إلى أكثر من 104 ملايين يورو هذا العام.

تحذير من موجة لجوء إلى أوروبا

في الوقت نفسه حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من موجة لجوء جديدة إلى أوروبا على خلفية الوضع الراهن في الشرق الأوسط. وقال مدير فرع البرنامج في ألمانيا، مارتين فريك إن الوضع الراهن يذكر بما حدث في عام 2015 وحركة اللجوء وقتها والتي كان من ضمن أسبابها عدم قدرة برنامج الأغذية العالمي من الوصول إلى الناس في أماكن تواجدهم. وأكد فريك أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط هو "أحد أسوأ الأزمات على الإطلاق" مشيرا في الوقت نفسه إلى نقص موارد برنامج الأغذية العالمي بشكل لم يسبق منذ تأسيسه قبل أكثر من 60 عاما. وذكر فريك بالوضع في غزة التي يعتمد فيها أكثر من مليوني شخص على المساعدات الإنسانية في حين يهدد الجوع نحو 500 ألف شخص.

 لوفتهانزا تستأنف بعض الرحلات الجوية للشرق الأوسط

على صعيد منفصل أعلن المتحدث باسم سلطات الطيران المدني الإيرانية استئناف حركة الطيران المدني في المجال الجوي الإيراني بعد 36 ساعة من إغلاقه. وأغلقت السلطات الإيرانية المجال الجوي للبلاد أمام حركة المرور المدني مساء أمس الأول الثلاثاء تحسبا لهجوم مضاد إسرائيلي. ورغم هذا الإعلان، فقد امتنعت عدة شركات طيران دولية عن استئناف الرحلات  الجوية إلى طهران تحسبا لإغلاق المجال الجوي الإيراني في حالة وقوع هجوم  مضاد إسرائيلي.
في الوقت نفسه أعلنت شركةلوفتهانزا  الألمانية للطيران ، إنها سوف تستأنف رحلات معينة لوجهات في الشرق الأوسط، غير أن الشركة لم تقرر بعد استخدام المجال الجوي الإيراني والعراقي  كإجراء احترازي بسبب الصراع الدائر، حتى إشعار آخر. وأشارت الشركة إلى أن ممرا في المجال الجوي العراقي سوف يستخدم بلا شك للمغادرة والوصول إلى أربيل في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في البلاد.  

وقالت لوفتهانزا إنه بغض النظر عن تعديل جدول الرحلات القصير الأمد هذا،  فإن المجال الجوي الإسرائيلي لن يستخدم إلا بعد 31 تشرين الأول/أكتوبر، بينما المجال الجوي الأردني سوف يستخدم مجددا من الخميس.  
وأشارت لوفتهانزا إلى أن الرحلات من وإلى أربيل وكذلك العاصمة الأردنية عمان سوف تستأنف اعتبارا من الخميس. وعلاوة على ذلك، سوف يتم تعليق  الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر ومن وإلى بيروت حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

ا.ف/ و.ب  (رويترز، د.ب.أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

صورة من مركز بيروت بتاريخ 3 أكتوبر 2024

ترقبا للرد الإسرائيلي...دعوات للتهدئة وتنديد بقصف بيروت

ترقبا للرد الإسرائيلي...دعوات للتهدئة وتنديد بقصف بيروت

وسط ترقب للرد الإسرائيلي، لما يثيره ذلك من مخاوف من اتساع رقعة الصراع، الصين تحذر وتدعو إلى التهدئة، وقطر تهاجم إسرائيل. بينما يصرح الرئيس الأمريكي أنه "لن يدعم" ضربة إسرائيلية تستهدف المواقع النووية الإيرانية.
سياسة٣ أكتوبر ٢٠٢٤
جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية

لبنان: إسرائيل تعترف بمقتل جنودها وغوتيريش يدين هجوم إيران

لبنان: إسرائيل تعترف بمقتل جنودها وغوتيريش يدين هجوم إيران

اعترفت إسرائيل بمقتل ثمانية من جنودها في اشتباكات مع عناصر حزب الله للمرة الأولى منذ إعلانها عن توغل بري داخل لبنان. من جانبه أعلن الحزب عن تدمير ثلاث دبابات ميركافا. وغوتيريش يدين الهجوم الصاروخي الإيراني بعد انتقادات.
سياسة٢ أكتوبر ٢٠٢٤
تصاعد الدخان في مكان شن غارة إسرائيلية جوية في الضاحية الجنوبية، بتاريخ 3 أكتوبر 2024

قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على بيروت وطائرات مسيرة تستهدف تل أبيب

قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على بيروت وطائرات مسيرة تستهدف تل أبيب

قتل ستة أشخاص على الأقل في قصف إسرائيلي على وسط بيروت فيما قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إنها شنت ضربات بطائرات مسيرة على تل أبيب.
سياسة٣ أكتوبر ٢٠٢٤