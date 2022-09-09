مساعدات أمريكية إضافية للسوريين.. كيف ستصل إلى المحتاجين؟

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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن ضخ مساعدات إضافية للسوريين بقيمة سبعِمئةٍ وخمسينَ مليونَ دولار.. .. فمن سيتلقى هذه المساعدات؟ ومن يضمن إيصالها إلى المحتاجين؟
يتخوف الغرب من أن يصل الخلاف بين موسكو وكييف إلى غزو روسي لأوكرانيا. وخلال لقاء مع نظيرها الأمريكي ببرلين حضت وزيرة خارجية ألمانيا روسيا على تخفيف حدة التصعيد، بينما توعد بلينكن بالرد على أي تجاوز روسي للحدود الأوكرانية.
بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا محادثات ديبلوماسية في جنيف يتصدر جدول أعمالها الوضع في أوكرانيا، فيما طالبت ألمانيا على لسان وزيرة خارجيتها من واشنطن وموسكو لإشراك أوروبا في المحادثات المتعلقة بأوكرانيا.
في أول اجتماع أمريكي أوروبي منذ فوز بايدن، حذّرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة إيران من تداعيات "خطيرة" لفرض قيود على المفتّشين. في المقابل ذكرت مصادر أن واشنطن أبلغت حلفاءها استعدادها للمحادثات مع إيران.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاستغناء عن الغاز الروسي، من جهته يهدد رئيس الكرملين، فلاديمير بوتين أيضاً بوقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1. لكن ما هي الدول التي يمكن أن تسد الفجوة في أوروبا؟
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