مساعدات أمريكية إضافية للسوريين.. كيف ستصل إلى المحتاجين؟

أكبر منتجي الغاز والنفط في العالم.. من يحل أزمة أوروبا؟

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاستغناء عن الغاز الروسي، من جهته يهدد رئيس الكرملين، فلاديمير بوتين أيضاً بوقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1. لكن ما هي الدول التي يمكن أن تسد الفجوة في أوروبا؟