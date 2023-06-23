مسابقة مجلة يوروماكس بمناسبة ذكرى انطلاقتها

تقدم مجلة "يوروماكس" لمشاهديها أسبوعيا قصصاً شيقة ومتنوعة من كل أنحاء أوروبا. يعود بث أولى حلقات المجلة إلى 30 يوينو من عام 2003 بالإنكليزية والألمانية، فيما تم إطلاق النسختين العربية والإسبانية في عام 2012.

لم تقتصر عروض "يوروماكس" على البث التلفزيوني فحسب، بل قدمت المجلة لمتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي مواضيع متميزة عن نمط العيش والعمارة والسفر والتصميم وفن الطهي في أوروبا. نود أن نعرف منكم الإجابة على سؤالنا: ما هو اليوبيل الذي ستحتفل به "يوروماكس" هذا العام؟

إذا حالفكم الحظ ستربحون واحدة من المجموعات الثلاث الخاصة من دي دبليو. تضم المجموعات سماعات رأس وحقيبة ظهر ومفكرة وكوب قهوة وعدسة هاتف مكبرة ودمية دب وقبعة وقميص ومصباح يدوي وعلاقات مفاتيح.

الإجابة:

آخر موعد للمشاركة هو: 25 من يوليو 2023. الساعة 12 بتوقيت غرينتش.

نتمنى لكم حظا وافرا!