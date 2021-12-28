 مسائيةDW : 2021..!عام ″التقلبات والمصالحات″ في الشرق الأوسط | مسائية DW | DW | 01.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

مسائيةDW : 2021..!عام "التقلبات والمصالحات" في الشرق الأوسط

عام 2021، عامُ تبدل موازين القوى و التحولاتِ والمصالحاتِ السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فهل العام الجديد سيشهد "ذروة" تلك المتغيرات؟

مشاهدة الفيديو 45:12

المزيد من المركز الإعلامي

مسائيةDW : زيارة الرئيس الموريتاني للجزائر.. الحيثيات والأبعاد 28.12.2021

Abeer abo Almajed, 10, sits in front of her family's tent in Babisqa, in the northern countryside of Idlib, Syria November 29, 2021. Among the 80 or so families living at the site, it is known as 'Ruins camp'. REUTERS/Khalil Ashawi SEARCH ASHAWI RUINS DISPLACED FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES

أوضاع صعبة يعيشها النازحون في شمال سوريا..هل من مخرج؟ 27.12.2021

DW Masaiyya vom 27. Dezember 2021 © DW

مسائيةDW : جولة جديدة من مفاوضات الملف النووي الإيراني...هل تنجح؟ 27.12.2021

بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية...ما هو القادم؟ 24.12.2021

المزيد مسائية DW

مسائيةDW : ذروة" الوباء وجهود مكافحته..كيف سيبدو 2022؟ 31.12.2021

مسائيةDW: "صراع" السلطة في الصومال...هل تعود حركة الشباب مجددا؟ 30.12.2021

مسائيةDW : محادثات بوتين - بايدن... من "المواجهة" إلى "الحوار"؟ 30.12.2021

مسائيةDW : بعد توقيع بايدن ميزانية دفاعية ضخمة.. الأولويات والدلالات 28.12.2021

اقرأ أيضا

FILE PHOTO: Libyans are seen through a Kingdom of Libya flag during a celebration rally in front of the residence of Muammar Gaddafi at the Bab al-Aziziyah complex in Tripoli September 13, 2011. REUTERS/Suhaib Salem/File Photo

بعد أن استعصى في 2021.. هل يكون 2022 عام الحل في ليبيا؟ 29.12.2021

شهدت الساحة الليبية في عام 2021 الكثير من الأحداث بعضها كان مشجعاً لتوقعات بمستقبل أفضل، لكن بمرور الأيام واقتراب العام من نهايته يبدو أن الحل يبتعد أكثر فأكثر مع تأجيل الانتخابات. فهل يكون عام 2022 أفضل من سابقه؟

ANKARA, TURKEY - NOVEMBER 24: Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) welcomes Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan (L) with an official ceremony at the Presidential Complex in Ankara, Turkey on November 24, 2021. Ali Balikci / Anadolu Agency

ما سر سعي تركيا للتقارب مع منافسيها في الشرق الأوسط؟ 03.12.2021

تريد تركيا تحسين علاقاتها مع الدول المنافسة لها في الشرق الأوسط وعلى رأسها الإمارات ومصر وإسرائيل. يرى مراقبون أن هناك جملة متغيرات جيوستراتيجية تدفع أنقرة لتحسين علاقاتها مع منافسيها الذين رحبوا بالتقارب التركي.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht am 30.04.2017 in Dschidda (Saudi-Arabien) neben König Salman (r) durch den Königspalast. Bei ihrem eintägigen Besuch in der Hafenstadt will sie den Gipfel der 20 Industrie- und Schwellenländer im Juli in Hamburg vorbereiten. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

السياسة الألمانية في الشرق الأوسط بين متطلبات السوق وقواعد الأخلاق 26.08.2021

الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، قيم تدافع عنها السياسة الخارجية الألمانية. لكن غالبًا ما يتعارض هذا مع المصالح التجارية، ويظهر ذلك جليا في السياسة الخارجية لألمانيا فيما يخص الشرق الأوسط.

A healthcare worker administers a shot of China's Sinopharm COVID-19 vaccine to a man at the Guru Nanak Darbar Gurudwara (Sikh temple) in Dubai on February 28, 2021. (Photo by Karim SAHIB / AFP) (Photo by KARIM SAHIB/AFP via Getty Images)

اللقاح في الشرق الأوسط .. ورقة سياسية ذات بعد إقليمي! 18.07.2021

تسعى دول شرق أوسطية وشمال أفريقية مثل مصر والمغرب والإمارات لتصنيع لقاحات ضد كورونا والتبرع بها أو بيعها لدول أفريقية وخارج أفريقيا. خبراء يرون أن هذه الخطوات لها أبعاد سياسية، كيف تبدو هذه الأبعاد من زوايا متعددة؟