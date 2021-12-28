مسائيةDW : 2021..!عام "التقلبات والمصالحات" في الشرق الأوسط

بعد أن استعصى في 2021.. هل يكون 2022 عام الحل في ليبيا؟

شهدت الساحة الليبية في عام 2021 الكثير من الأحداث بعضها كان مشجعاً لتوقعات بمستقبل أفضل، لكن بمرور الأيام واقتراب العام من نهايته يبدو أن الحل يبتعد أكثر فأكثر مع تأجيل الانتخابات. فهل يكون عام 2022 أفضل من سابقه؟