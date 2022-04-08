مسائيةDW : وزير الخارجية الفرنسي في الجزائر...ما أهداف الزيارة؟

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في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية فتورا، وزير الخارجية الفرنسي في الجزائر، ويؤكد لرئيسها أنه لا غنى عن التعاون بين البلدين. ما أهداف هذه الزيارة الفعلية؟
في خطوة جديدة تبتغي من خلالها مصالحة تاريخية أكبر مع الجزائر، تتجه باريس إلى رفع السرية عن أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر.
أعلنت فرنسا رفع السرية عن أرشيف ما يسمى بـ "التحقيقات القضائية" للحرب الجزائرية. خطوة تطال فصلا مثيرا للجدل من الماضي الفرنسي، لطالما تردد صناع القرار الفرنسيون في مواجهته.. فما مغزى القرار وتوقيته؟
يستمر التصعيد بين فرنسا والجزائر على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرد الجزائري. لكن ما هي خلفيات هذا التصعيد؟ ما هي رسائل وأهداف الطرفين من هذا التشدد في المواقف؟ هل لازالت هناك فرصة لاحتواء الأزمة؟
بعد أزمة دبلوماسية شديدة استمرت لأشهر، قررت الجزائر إعادة سفيرها إلى باريس ليواصل مهامه. وعمل الطرفان خلال الأسابيع القليلة الماضية على حل الخلافات المتراكمة، والتي تفجرت بعد تصريحات للرئيس الفرنسي ماكرون عن الجزائر.
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