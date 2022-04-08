 مسائيةDW : وزير الخارجية الفرنسي في الجزائر...ما أهداف الزيارة؟ | مسائية DW | DW | 14.04.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : وزير الخارجية الفرنسي في الجزائر...ما أهداف الزيارة؟

في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية فتورا، وزير الخارجية الفرنسي في الجزائر، ويؤكد لرئيسها أنه لا غنى عن التعاون بين البلدين. ما أهداف هذه الزيارة الفعلية؟

مشاهدة الفيديو 12:19

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