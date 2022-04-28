مسائيةDW: وزير الخارجية السعودي في بغداد.. تعزيز للتعاون؟

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وزير الخارجية السعودي يزور بغداد ويلتقي بكبار المسؤولين العراقيين. جدول الزيارة المعلن يتحدث عن تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، فهل من ملفات أخرى كالوساطة العراقية بين الرياض وطهران؟
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة نشرتها اليوم الأحد أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دافع عن وجود قوات أمريكية في بلاده ولم يحدد جدولا زمنيا لانسحابها، مؤكدا أهميتها في مكافحة تنظيم "داعش".
ذكر رئيس الوزراء العراقي في حوار مع مسائية DW، أن التعاون مع ألمانيا في مجال الطاقة واعد وأن العراق يطمح للاستفادة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط. وأوضح أن العراق هيأ التخصيصات المالية لعقود الكهرباء مع سيمنس.
أكد مسؤول إيراني أن المحادثات مع السعودية وصلت "إلى إعادة العلاقات إلى المستوى الجيد"، مؤكدا نية طهران في تقارب مع السعودية "بناء على المصالح المشتركة".
من المقرر أن يشارك الرئيس الصيني في قمتين واحدة خليجية-صينية والثانية عربية-صينية يحضرهما قادة دول المنطقة وذلك في إطار زيارته للرياض. كان الرئيس الصيني قد التقى الملك سلمان ووقع معه اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة.
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