 مسائيةDW: وزير الخارجية السعودي في بغداد.. تعزيز للتعاون؟ | مسائية DW | DW | 02.02.2023

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مسائية DW

مسائيةDW: وزير الخارجية السعودي في بغداد.. تعزيز للتعاون؟

وزير الخارجية السعودي يزور بغداد ويلتقي بكبار المسؤولين العراقيين. جدول الزيارة المعلن يتحدث عن تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، فهل من ملفات أخرى كالوساطة العراقية بين الرياض وطهران؟

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