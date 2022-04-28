مسائيةDW: وزير الخارجية السعودي في بغداد.. تعزيز للتعاون؟

السوداني يؤيد بقاء القوات الأمريكية في العراق لأجل غير مسمى

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة نشرتها اليوم الأحد أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دافع عن وجود قوات أمريكية في بلاده ولم يحدد جدولا زمنيا لانسحابها، مؤكدا أهميتها في مكافحة تنظيم "داعش".