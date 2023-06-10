 مسائيةDW : وزيرا داخلية ألمانيا وفرنسا بتونس.. أي جديد في ملف الهجرة؟ | مسائية DW | DW | 20.06.2023

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مسائية DW

مسائيةDW : وزيرا داخلية ألمانيا وفرنسا بتونس.. أي جديد في ملف الهجرة؟

وزيرا داخلية ألمانيا وفرنسا في تونس لبحث ملف الهجرة.. ماذا يحملان معهما للقيادة التونسية؟

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مسائيةDW : اتفاق لجوء أوروبي جديد.. أهو منصف أم مجحف؟

مسائيةDW : اتفاق لجوء أوروبي جديد.. أهو منصف أم مجحف؟ 10.06.2023

All Tunisian political parties and citizens took to the streets and demonstrated against Kais Saied on the day of the revolution at Habib Bourguiba Street, protesting the political fate, the high cost of living, and the deterioration of the country's economy in Tunis,Tunisia on January, 14,2023. (Photo by Yassine Mahjoub/NurPhoto)

ستوديو الحدث: تونس تتأزم سياسيا.. فما المخارج الممكنة للحل؟ 18.01.2023

تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر

تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر 23.09.2021

Former U.S. President Trump appears on classified document charges after a federal indictment at Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, alongside his aide Walt Nauta and attorneys Chris Kise and Todd Blanche in Miami, Florida, U.S., June 13, 2023 in a courtroom sketch. REUTERS/Jane Rosenberg

قضية "الوثائق السرية".. ماذا ينتظر ترامب والمشهد الأمريكي؟ 13.06.2023

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

مسائيةDW : زيارة بلينكن للصين.. هل حققت أهدافها؟

مسائيةDW : زيارة بلينكن للصين.. هل حققت أهدافها؟ 20.06.2023

مسائيةDW: رغم الدعم الغربي.. لماذا يتعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

مسائيةDW: رغم الدعم الغربي.. لماذا يتعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟ 17.06.2023

مسائيةDW: بن سلمان في فرنسا وبن زايد في روسيا.. ما الملفات المطروحة؟

مسائيةDW: بن سلمان في فرنسا وبن زايد في روسيا.. ما الملفات المطروحة؟ 17.06.2023

مليارات إضافية من المجتمع الدولي.. هل تخفف معاناة السوريين؟

مليارات إضافية من المجتمع الدولي.. هل تخفف معاناة السوريين؟ 16.06.2023

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مسائية DW: مأساة غرق مهاجرين قبالة اليونان.. من يتحمل المسؤولية؟

مسائية DW: مأساة غرق مهاجرين قبالة اليونان.. من يتحمل المسؤولية؟ 16.06.2023

زيارة تبون لموسكو.. هل تعيد الجزائر رسم سياستها الخارجية؟

زيارة تبون لموسكو.. هل تعيد الجزائر رسم سياستها الخارجية؟ 15.06.2023

مسائيةDW: استراتيجية جديدة للأمن القومي الألماني.. ما مدى نجاعتها؟

مسائيةDW: استراتيجية جديدة للأمن القومي الألماني.. ما مدى نجاعتها؟ 15.06.2023

جهود مواجهة الأحكام المسبقة بحق النساء.. لماذا لا تتقدم؟

جهود مواجهة الأحكام المسبقة بحق النساء.. لماذا لا تتقدم؟ 13.06.2023

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08/06/2023**Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (l, SPD) spricht mit dem französischen Innenminister Gérald Darmanin beim Innenministertreffen der EU. Eine breite Mehrheit von EU-Staaten hat sich nach jahrelangen Verhandlungen auf Pläne für eine weitreichende Reform des EU-Asylsystems verständigt. +++ dpa-Bildfunk +++

وزيرا داخلية ألمانيا وفرنسا في تونس لبحث ملف الهجرة غير القانونية 18.06.2023

من المتوقع أن تبحث وزيرة الداخلية الألمانية رفقة نظيرها الفرنسي قضية الهجرة غير القانونية خلال زيارتهما لتونس. ومن المنتظر أن يلتقي المسؤولان الأوروبيان الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية كمال الفقي غدا الاثنين.

19.06.2023, Tunesien, Tunis: Nancy Faeser (M, SPD), Bundesministerin für Inneres und Heimat von Deutschland, und Gérald Darmanin, Innenminister von Frankreich, äußern sich nach ihren Gesprächen mit dem tunesischen Präsidenten und Innenminister im Park vom Mövenpick Hotel gegenüber Medienvertretern. Bundesinnenministerin Faeser ist zusammen mit dem französischen Innenminister Darmanin zu Gesprächen über Migrationspolitik in Tunesien. Die Zahl der Boote mit Flüchtlingen, die von Tunesien nach Italien ablegen, ist in den vergangenen Monaten gestiegen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

فيزر من تونس: نريد مكافحة تهريب البشر وحماية حقوق اللاجئين 19.06.2023

بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسي وزراء هولندا وإيطاليا، التقت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها الفرنسي برئيس تونس ووزير داخليته. فيزر أكدت رغبة البلدين في تعزيز التعاون مع تونس لمكافحة تهريب البشر.

CATANIA, ITALY - APRIL 12: Fishing boat carrying nearly 700 refugees towed tug enters Catania harbor. The vessel was rescued by Nave Peluso of the Italian Coast Guard on April 12, 2023 in Catania, Italy. The Italian Coast Guard escorted a fishing trawler with around 700 migrants and refugees who were rescued some 100 miles off the coast of Sicily. (Photo by Fabrizio Villa/Getty Images)

زعماء أوروبيون يزورون تونس لبحث مكافحة الهجرة غير النظامية 11.06.2023

فيما يتوجه وفد أوروبي رفيع المستوى برئاسة أورزولا فون دير لاين إلى تونس لمناقشة الهجرة غير النظامية، قال الرئيس قيس سعيّد إنّ بلاده لن تقبل أن تكون حارساً لحدود دول أخرى.

19.6.2023, Berlin*** German President Frank Walter Steinmeier receives Chinese Premier Li Qiang for talks in Berlin, Germany, June 19, 2023. REUTERS/Nadja Wohlleben

رئيس الوزراء الصيني يصل إلى ألمانيا في زيارة "مهمة للغاية" 19.06.2023

يبدأ رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الاثنين أول زيارة له إلى ألمانيا، في جولة تقوده أيضا إلى فرنسا. ومن المتوقع أن تكون المحادثات "مهمة" بعد نشر برلين في 14 حزيران/ يونيو وثيقة تصف فيها الصين بأنها قوة معادية.