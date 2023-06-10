مسائيةDW : وزيرا داخلية ألمانيا وفرنسا بتونس.. أي جديد في ملف الهجرة؟

رئيس الوزراء الصيني يصل إلى ألمانيا في زيارة "مهمة للغاية"

يبدأ رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الاثنين أول زيارة له إلى ألمانيا، في جولة تقوده أيضا إلى فرنسا. ومن المتوقع أن تكون المحادثات "مهمة" بعد نشر برلين في 14 حزيران/ يونيو وثيقة تصف فيها الصين بأنها قوة معادية.