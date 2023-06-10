مسائيةDW : وزيرا داخلية ألمانيا وفرنسا بتونس.. أي جديد في ملف الهجرة؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
وزيرا داخلية ألمانيا وفرنسا في تونس لبحث ملف الهجرة.. ماذا يحملان معهما للقيادة التونسية؟
من المتوقع أن تبحث وزيرة الداخلية الألمانية رفقة نظيرها الفرنسي قضية الهجرة غير القانونية خلال زيارتهما لتونس. ومن المنتظر أن يلتقي المسؤولان الأوروبيان الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية كمال الفقي غدا الاثنين.
بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسي وزراء هولندا وإيطاليا، التقت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها الفرنسي برئيس تونس ووزير داخليته. فيزر أكدت رغبة البلدين في تعزيز التعاون مع تونس لمكافحة تهريب البشر.
فيما يتوجه وفد أوروبي رفيع المستوى برئاسة أورزولا فون دير لاين إلى تونس لمناقشة الهجرة غير النظامية، قال الرئيس قيس سعيّد إنّ بلاده لن تقبل أن تكون حارساً لحدود دول أخرى.
يبدأ رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الاثنين أول زيارة له إلى ألمانيا، في جولة تقوده أيضا إلى فرنسا. ومن المتوقع أن تكون المحادثات "مهمة" بعد نشر برلين في 14 حزيران/ يونيو وثيقة تصف فيها الصين بأنها قوة معادية.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول