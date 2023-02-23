مسائيةDW : واشنطن والخليج. علاقة تترنح وتحالف جديد يتشكّل؟

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ضمن خطة لمواجهة روسيا والصين.. أميركا تتأهب لسحب مقاتلاتها الحديثة من الشرق الأوسط وإرسالها إلى آسيا وأوروبا. فما الذي تعنيه الخطة بالنسبة لأمن الخليج والعلاقات بين الرياض وواشنطن؟
يبدو أن الحرب في أوكرانيا شكلت اختبارا صعبا لعلاقات الغرب وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية بالحلفاء العرب، إذ كشفت ترددا وحذرا في مواقف دول عربية. فإلى أي حد يشكل ذلك تحوّلا في تحالفاتها الاستراتيجية؟
لم تمر ساعات على إعلان العاهل الأردني عن تأييده إنشاء حلف "ناتو شرق أوسطي"، حتى ظهرت على السطح عشرات الأسئلة: ما هي الدول الأعضاء المتوقع انضمامها إليه؟ وهل ستكون إسرائيل أحدها؟ ومن هو العدو المستهدف من هذا الحلف؟
يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة إلى الشرق الأوسط يزور فيها إسرائيل والمناطق الفلسطينية والسعودية، في رحلة قد يشعر فيها بتغيير التحالفات ويضطر للالتفاف حول مواضيع معينة. فما أبرز الملفات المطروحة؟
قبل عشرين عاما بدأت الولايات المتحدة غزوها للعراق، بحجة امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، ظهر بعدها أنها لم تكن موجودة أصلا. حرب العراق خرق للقانون الدولي آثارها مازالت حتى اليوم ظاهرة للعيان في المنطقة والعالم.
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