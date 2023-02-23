 مسائيةDW : واشنطن والخليج. علاقة تترنح وتحالف جديد يتشكّل؟ | مسائية DW | DW | 24.03.2023

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مسائية DW

مسائيةDW : واشنطن والخليج. علاقة تترنح وتحالف جديد يتشكّل؟

ضمن خطة لمواجهة روسيا والصين.. أميركا تتأهب لسحب مقاتلاتها الحديثة من الشرق الأوسط وإرسالها إلى آسيا وأوروبا. فما الذي تعنيه الخطة بالنسبة لأمن الخليج والعلاقات بين الرياض وواشنطن؟

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