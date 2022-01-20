مسائيةDW: واشنطن توافق على صفقتي أسلحة ضخمة لمصر.. أي رسائل؟

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الخارجية الأمريكية توافق على صفقتين لتزويد مصر بطائرات نقل عسكرية وأنظمة ردار بقيمة تفوق مليارين ونصفِ مليار دولار.. ماذا وراء هذه الصفقة؟ وما حيثياتها؟
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة جديدة لمصر بأكثر من 2.5 مليار دولار تشمل طائرات ورادارات وقطع غيار، وذلك على الرغم من قلق واشنطن المستمر بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر وتعامل القاهرة مع المعارضين.
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