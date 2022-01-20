 مسائيةDW: واشنطن توافق على صفقتي أسلحة ضخمة لمصر.. أي رسائل؟ | مسائية DW | DW | 26.01.2022

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مسائية DW

مسائيةDW: واشنطن توافق على صفقتي أسلحة ضخمة لمصر.. أي رسائل؟

الخارجية الأمريكية توافق على صفقتين لتزويد مصر بطائرات نقل عسكرية وأنظمة ردار بقيمة تفوق مليارين ونصفِ مليار دولار.. ماذا وراء هذه الصفقة؟ وما حيثياتها؟

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