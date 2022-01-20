مسائيةDW: واشنطن توافق على صفقتي أسلحة ضخمة لمصر.. أي رسائل؟

واشنطن توافق على صفقتي أسلحة ضخمة للقاهرة بقيمة 2.5 مليار دولار

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة جديدة لمصر بأكثر من 2.5 مليار دولار تشمل طائرات ورادارات وقطع غيار، وذلك على الرغم من قلق واشنطن المستمر بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر وتعامل القاهرة مع المعارضين.