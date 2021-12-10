 مسائيةDW : واشنطن تحقق فوزا مرحليا في معركتها القضائية لتسليمها أسانج | مسائية DW | DW | 10.12.2021

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مسائية DW

مسائيةDW : واشنطن تحقق فوزا مرحليا في معركتها القضائية لتسليمها أسانج

محكمة لندن العليا تلغي قرارا اتخذته محكمة ابتدائية وتمهد لتسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى السلطات الأمريكية، وسط انتقادات حقوقية واسعة.. فكيف بررت المحكمة قرارها؟ وأي مصير ينتظر أسانج الآن؟

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قبلت محكمة بريطانية الاستئناف الذي تقدمت به واشنطن ضد قرار رفض تسليم مؤسس "ويكيليكس"، ويواجه أسانج حكماً بالسجن قد تصل مدته إلى 175 عامًا في حال ترحيله إلى أمريكا.

Supporters of WikiLeaks founder Julian Assange hold up a banner as they protest, during the first hearing in the Julian Assange extradition appeal, at the High Court in London, Wednesday, Aug. 11, 2021. Britain's High Court has granted the U.S. government permission to appeal a decision that WikiLeaks founder Julian Assange cannot be sent to the United States to face espionage charges. (AP Photo/Matt Dunham)

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قبيل جلسة استئناف حاسمة، العفو الدولية تطالب بإطلاق الصحفي الأسترالي جوليان أسانغ وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده، فيما تستعد واشنطن لانتزاع حق تسليم مؤسس موقع ويكيليكس.

Supporters of WikiLeaks founder Julian Assange are seen outside the Old Bailey, the Central Criminal Court ahead of a hearing to decide whether Assange should be extradited to the United States, in London, Britain September 7, 2020. REUTERS/Peter Nicholls

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هل يتم تسليم مؤسس ويكليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة؟ الجواب بالنفي، على الأقل حاليا. إذ رفض القضاء البريطاني طلب تسليمه للولايات المتحدة مشيرا إلى احتمال انتحاره. وسياسيون ألمان يطالبون بإخراجه من السجن الانفرادي.