مسائيةDW: هل "يغلق" كوفيد - 19 العالم مجددا؟

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العالم يراقب ظهور متحور فرعي جديد لكوفيد 19، وحتى الآن منظمة الصحة العالمية تقول إنه لا يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة. هل يمهد لظهور متحورات أكثر خطورة قد "تغلق" العالم مجددا؟
أكدت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض مراقبة متحور جديد من فيروس كورونا عن كثب، مشيرة إلى أن التأثير المحتمل لطفراته غير معروف بعد. وفي ألمانيا أدى المتحور إلى ارتفاع عدد الإصابات بكورونا من جديد.
مع السلالة "إي.جي.5" أو "اريس"، عاد النقاش من جديد حول وباء كوفيد-19. وتضع منظمة الصحة العالمية السلالة الجديدة من متحور أوميكرون تحت الملاحظة. فهل هناك الآن عودة وشيكة للوباء؟
رغم التراجع الهائل في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، إلا أن الجائحة لم تنته بعد، فيما يحذر الباحثون من أوبئة أخرى قد تنتشر مع استخلاص العبر من الأزمة للاستعداد بشكل أفضل مستقبلا.
ذكرت منظمة الصحة العالمية أن المتحور الجديد "اكس بي بي 1.5" من فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل رئيسي في الولايات المتحدة وأوروبا، ينتقل بسهولة أكبر من أي من السلالات المتحورة المعروفة سابقا. المنظمة وجهت انتقادات للصين.
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