 مسائيةDW: هل "يغلق" كوفيد - 19 العالم مجددا؟ | مسائية DW | DW | 19.08.2023

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مسائية DW

مسائيةDW: هل "يغلق" كوفيد - 19 العالم مجددا؟

العالم يراقب ظهور متحور فرعي جديد لكوفيد 19، وحتى الآن منظمة الصحة العالمية تقول إنه لا يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة. هل يمهد لظهور متحورات أكثر خطورة قد "تغلق" العالم مجددا؟

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