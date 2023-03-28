مسائيةDW : هل يشكل الذكاء الصناعي "خطرا" على البشر؟

أزمة جوع عالمية.. هل تحقق دول عربية الاكتفاء الذاتي من القمح؟

وسط "أزمة جوع عالمية غير مسبوقة"، تزداد الدعوات للدول، وخصوصًا الفقيرة، لتقليل الاعتماد على استيراد المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. فهل يمكن لدول عربية تحقيق ذلك؟ وما التحديات؟