مسائيةDW : هل يشكل الذكاء الصناعي "خطرا" على البشر؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تواصل الدعوات الدولية إلى تنظيم معايير استخدام الذكاء الصناعي، وتحذيرات من إساءة استخدام هذه التقنيات في الحياة اليومية. فهل أصبح الذكاء الصناعي يهدد البشر في حياتهم الشخصية والمهنية أيضا؟
وسط "أزمة جوع عالمية غير مسبوقة"، تزداد الدعوات للدول، وخصوصًا الفقيرة، لتقليل الاعتماد على استيراد المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. فهل يمكن لدول عربية تحقيق ذلك؟ وما التحديات؟
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول