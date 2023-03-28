 مسائيةDW : هل يشكل الذكاء الصناعي "خطرا" على البشر؟ | مسائية DW | DW | 31.03.2023

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مسائية DW

مسائيةDW : هل يشكل الذكاء الصناعي "خطرا" على البشر؟

تواصل الدعوات الدولية إلى تنظيم معايير استخدام الذكاء الصناعي، وتحذيرات من إساءة استخدام هذه التقنيات في الحياة اليومية. فهل أصبح الذكاء الصناعي يهدد البشر في حياتهم الشخصية والمهنية أيضا؟

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