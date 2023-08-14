مسائيةDW: هل يدفع الأمريكيون نحو "حل الدولتين"؟

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تصريحات أمريكية تؤكد على التزام واشنطن بحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومعارضة توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. هل تدفع الولايات المتحدة الطرفين نحو حل الدولتين أكثر من أي وقت مضى؟
أثار سماح الكنيست بعودة مستوطنين يهود إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية من خلال تعديل قانون تم إقراره عام 2005 ردود فعل فلسطينية وأوروبية رافضة، كما أعربت أمريكا عن إنزعاجها من تلك الخطوة.
ذكر مصدر رسمي أردني أن إسرائيل "تبرأت" من سلوك وزير بحكومتها ظهر على منصة عليها خريطة تظهر حدودا موسعة تشمل الأردن. تزامن ذلك مع موجة الانتقادات التي طالت الوزير ذاته بسبب تصريحاته بشأن الشعب الفلسطيني.
بينما تستعد إسرائيل للاحتفال بعيد الاستقلال الـ 75، يبدو أن البلاد عند مفترق طرق، فقد أدى مشروع الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة اليمينية المتطرفة إلى انقسامات عميقة في المجتمع.
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان السلطة الفلسطينية وحماس بممارسة التعذيب المنهجي والاعتقال التعسفي بحق المعارضين، وهو ما نفته السلطة وحماس بشكل قطعي ودعتا المنظمات الحقوقية والإعلام لزيارة سجونهما.
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