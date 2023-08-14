مسائيةDW: هل يدفع الأمريكيون نحو "حل الدولتين"؟

إنزعاج أمريكي من تحرك إسرائيلي يسمح بالعودة لمستوطنات بالضفة الغربية

أثار سماح الكنيست بعودة مستوطنين يهود إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية من خلال تعديل قانون تم إقراره عام 2005 ردود فعل فلسطينية وأوروبية رافضة، كما أعربت أمريكا عن إنزعاجها من تلك الخطوة.