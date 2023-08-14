 مسائيةDW: هل يدفع الأمريكيون نحو "حل الدولتين"؟ | مسائية DW | DW | 19.08.2023

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مسائية DW

مسائيةDW: هل يدفع الأمريكيون نحو "حل الدولتين"؟

تصريحات أمريكية تؤكد على التزام واشنطن بحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومعارضة توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. هل تدفع الولايات المتحدة الطرفين نحو حل الدولتين أكثر من أي وقت مضى؟

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