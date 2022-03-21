مسائيةDW : هل من فرصة "جدية" لإنهاء الحرب في أوكرانيا؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
استئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، بالتزامن مع انسحابات روسية محدودة. وقمة تجمع الاتحاد الأوروبي بالصين، لمطالبة الأخيرة بوقف دعم موسكو . هل من فرصة لإنهاء الحرب قريبا في أوكرانيا ؟
اتفقت الصين والاتحاد الأوروبي على الخطر البالغ الذي تشكله الحرب الروسية على أوكرانيا، لكن بروكسل تتخوف من دعم صيني لحليفتها روسيا بما يتيح لهذه الأخيرة تجاوز العقوبات.
في قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي، سيتم مناقشة مسألة تعزيز السياسة الأمنية والدفاعية، ومشروع "البوصلة الاستراتيجية" في هذا المجال. المشروع يشمل خططًا لقوة دفاعية أوروبية، ولكنها لن تكون قوة منافسة للناتو.
يواجه المشترون الأوروبيون للغاز الروسي اليوم الجمعة موعدا نهائيا لبدء السداد بالروبل، بينما من المقرر استئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 5 أسابيع وسط تأهب أوكراني لمزيد من الهجمات في الجنوب والشرق.
أصبحت أوكرانيا مسرحاً لحرب بالوكالة بين روسيا والغرب. وانتهى ذلك بهجوم روسيا على أوكرانيا. الفيلم الوثائقي المؤلف من جزئين يسلط الضوء على كيفية وصول الأمر إلى هذا المستوى.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول