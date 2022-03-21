 مسائيةDW : هل من فرصة ″جدية″ لإنهاء الحرب في أوكرانيا؟ | مسائية DW | DW | 01.04.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : هل من فرصة "جدية" لإنهاء الحرب في أوكرانيا؟

استئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، بالتزامن مع انسحابات روسية محدودة. وقمة تجمع الاتحاد الأوروبي بالصين، لمطالبة الأخيرة بوقف دعم موسكو . هل من فرصة لإنهاء الحرب قريبا في أوكرانيا ؟

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