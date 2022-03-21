مسائيةDW : هل من فرصة "جدية" لإنهاء الحرب في أوكرانيا؟

الاتحاد الأوروبي يعزز قدراته الدفاعية بـ "البوصلة الاستراتيجية"

في قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي، سيتم مناقشة مسألة تعزيز السياسة الأمنية والدفاعية، ومشروع "البوصلة الاستراتيجية" في هذا المجال. المشروع يشمل خططًا لقوة دفاعية أوروبية، ولكنها لن تكون قوة منافسة للناتو.