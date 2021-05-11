 مسائيةDW : هل ″تنفجر″ الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في رمضان؟ | مسائية DW | DW | 01.04.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : هل "تنفجر" الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في رمضان؟

أجواء تصعيدية تخيم على الأراضي الفلسطينية واسرائيل عشية َ بدء شهر رمضان وذلك بالتزامن مع جهود إقليمية لمنع توتر لا يحمد عقباه . فهل تميل كفة التهدئة أم التصعيد في ظل هذه الاجواء؟

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