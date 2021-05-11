مسائيةDW : هل "تنفجر" الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في رمضان؟

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أجواء تصعيدية تخيم على الأراضي الفلسطينية واسرائيل عشية َ بدء شهر رمضان وذلك بالتزامن مع جهود إقليمية لمنع توتر لا يحمد عقباه . فهل تميل كفة التهدئة أم التصعيد في ظل هذه الاجواء؟
وسط مخاوف من تصعيد محتمل خلال رمضان يخوض الأردن لقاءات مكثفة مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، حيث التقى ملك الأردن بوزيري الدفاع والخارجية الإسرائيليين، عقب لقاء مع الرئيس الفلسطيني وعشية لقاء محتمل مع رئيس إسرائيل.
في إطار سلسلة من المحادثات رفيعة المستوى بين البلدين للحد من التصعيد المحتمل في إسرائيل، استقبل ملك الأردن عبدالله الثاني الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في لقاء "تاريخي" أكد خلاله الطرفان على ضرورة العمل على التهدئة.
بعد هجمات أودت بحياة 11 شخصا في ثلاث مدن، قررت إسرائيل الإبقاء على التسهيلات المقررة للفلسطينيين خلال شهر رمضان تجنبا للمزيد من التصعيد، مع إقرار إجراءات أخرى منها سحب تراخيص عمل من بعض الأطراف.
يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مع وزراء خارجية إسرائيل والمغرب ومصر والبحرين والإمارات المتحدة في صحراء النقب لمناقشة عدة ملفات على رأسها مباحثات الملف النووي الإيراني.
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