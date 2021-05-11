مسائيةDW : هل "تنفجر" الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في رمضان؟

ملك الأردن ورئيس إسرائيل يدعوان للتهدئة عقب تصاعد العنف

في إطار سلسلة من المحادثات رفيعة المستوى بين البلدين للحد من التصعيد المحتمل في إسرائيل، استقبل ملك الأردن عبدالله الثاني الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في لقاء "تاريخي" أكد خلاله الطرفان على ضرورة العمل على التهدئة.