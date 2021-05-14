 مسائيةDW : هل تنجح واشنطن في خفض التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين؟ | مسائية DW | DW | 20.04.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : هل تنجح واشنطن في خفض التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين؟

في الجزء الثاني من المسائية.. احتجاجات في الضفة الغربية وقصف إسرائيلي على غزة ردا على إطلاق صاروخ على إسرائيل ومساعي أمريكية لكبح العنف بين إسرائيل والفلسطينيين.. فهل تنجح هذه المساعي؟

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