مسائيةDW : هل تنجح واشنطن في خفض التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين؟

قصف إسرائيلي مكثف على غزة مع دخول القتال أسبوعه الثاني

نفذت إسرائيل عشرات الضربات الجوية على قطاع غزة، في وقت واصلت فيه حركة حماس هجماتها الصاروخية على عدة مدن إسرائيلية في تصعيد عسكري دخل أسبوعه الثاني، فيما تتواصل الجهود الدولية لوقف إطلاق النار.