مسائيةDW: هل تصمد الهدنة بين إسرائيل وقطاع غزة؟

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الهدوء يعود إلى قطاع غزة بعد دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة بوساطة مصرية حيز التنفيذ.. فما حيثيات الاتفاق؟ وهل يملك مقومات الصمود؟
فتحت إسرائيل مجدداً المعابر الحدودية مع غزة بعد صمود الهدنة التي توسطت فيها مصر إثر قصف دامٍ تبادلته تل أبيب مع حركة "الجهاد الإسلامي" المدعومة من إيران. وادعى كل طرف أنه فاز في المعركة وحقق أهدافه.
أكد مسؤول مصري موافقة إسرائيل على هدنة اقترحتها القاهرة، فيما ذكر مصدر فلسطيني أن الهدنة ستدخل حيز التنفيذ مساء اليوم. ولم يؤكد متحدثون باسم إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي ذلك رسميا واكتفوا بالقول إنهم على اتصال بالقاهرة.
بعد دخول هدنة هشة بين إسرائيل و"حركة الجهاد الإسلامي" في غزة حيز التنفيذ، رحبت الأمم المتحدة وواشنطن بالهدنة ودعتا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، كما أعربتا عن أسفهما للخسائر في الأرواح والإصابات، وشكرتا مصر على وساطتها.
أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" قبولها بهدنة إثر وساطة قادتها القاهرة، وكذلك أكدت إسرائيل رسمياً. ويأتي الاتفاق بعد تصعيد شنت خلاله إسرائيل عشرات الغارات داخل غزة فيما أطلقت "الجهاد" مئات الصواريخ على إسرائيل من القطاع.
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