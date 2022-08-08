 مسائيةDW: هل تصمد الهدنة بين إسرائيل وقطاع غزة؟ | مسائية DW | DW | 08.08.2022

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مسائية DW

مسائيةDW: هل تصمد الهدنة بين إسرائيل وقطاع غزة؟

الهدوء يعود إلى قطاع غزة بعد دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة بوساطة مصرية حيز التنفيذ.. فما حيثيات الاتفاق؟ وهل يملك مقومات الصمود؟

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