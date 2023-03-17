مسائيةDW : هل تتجه السعودية إلى "تطبيع" العلاقات مع سوريا؟

الأسد يزور الإمارات وسط جهود إصلاح علاقات سوريا بدول المنطقة

في زيارة رسمية وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات في وقت أبدت فيه المزيد من الدول العربية استعدادها لتخفيف عزلة دمشق. وتأتي الزيارة إلى الإمارات وهي الثانية له خلال عامين، بعد زيارة إلى سلطنة عمان الشهر الماضي.