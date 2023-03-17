مسائيةDW : هل تتجه السعودية إلى "تطبيع" العلاقات مع سوريا؟

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عقب الاتفاق السعودي الإيراني على استئناف العلاقات بينهما.. أنباء عن موافقة الرياض ودمشق على إعادة العلاقات وفتح سفارتيهما.. مامدى صحة هذه الانباء؟ وماذا تعني خطوة كهذه للمنطقة؟
أكدت مصادر مطلعة لرويترز أن السعودية وسوريا اتفقتا على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد، ليصبح هذا هو التطور الأهم في تحركات الدول العربية لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد.
استقبل وزير الخارجية المصرية نظيره التركي في القاهرة، حيث بحثا تطبيع العلاقات بين بلديهما وتبادل السفراء "قريبا". كما بحث الوزيران قضايا وأزمات المنطقة، إلى جانب الاتفاق السعودي الإيراني بإعادة العلاقات الدبلوماسية.
في زيارة رسمية وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات في وقت أبدت فيه المزيد من الدول العربية استعدادها لتخفيف عزلة دمشق. وتأتي الزيارة إلى الإمارات وهي الثانية له خلال عامين، بعد زيارة إلى سلطنة عمان الشهر الماضي.
بعد سنوات من الصراع على النفوذ في المنطقة كان للتقارب السعودي الإيراني وقع الصاعقة كما أنه شكل صدمة لكثيرين. بيد أنّ مراقبين يرون أن التقارب الذي جاء برعاية صينية، ينفع الطرفين بعد إعادة حسابات الربح والخسارة.
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