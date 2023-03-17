 مسائيةDW : هل تتجه السعودية إلى "تطبيع" العلاقات مع سوريا؟ | مسائية DW | DW | 23.03.2023

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مسائية DW

مسائيةDW : هل تتجه السعودية إلى "تطبيع" العلاقات مع سوريا؟

عقب الاتفاق السعودي الإيراني على استئناف العلاقات بينهما.. أنباء عن موافقة الرياض ودمشق على إعادة العلاقات وفتح سفارتيهما.. مامدى صحة هذه الانباء؟ وماذا تعني خطوة كهذه للمنطقة؟

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Russia Syria Wreath Laying 8390627 15.03.2023 Syria s President Bashar al-Assad, second left, attends a wreath laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier at the Kremlin wall in Moscow, Russia. Mikhail Tereshchenko / POOL Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMikhailxTereshchenkox +++++++++++++++++++++ Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (L) arrives to attend the APEC Leaders' Informal Dialogue with Guests event during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Bangkok on November 18, 2022. (Photo by Rungroj YONGRIT / POOL / AFP) (Photo by RUNGROJ YONGRIT/POOL/AFP via Getty Images)

مصادر: اتفاق بين السعودية ونظام الأسد حول إعادة العلاقات 23.03.2023

أكدت مصادر مطلعة لرويترز أن السعودية وسوريا اتفقتا على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد، ليصبح هذا هو التطور الأهم في تحركات الدول العربية لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد.

CAIRO, EGYPT - MARCH 18: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - TURKISH FOREIGN MINISTRY / MUSTAFA AYGUN / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu (L) meets Minister of Foreign Affairs of Egypt, Sameh Shoukry in Cairo, Egypt on March 18, 2023. TURKISH FOREIGN MIN / MUSTAFA AYGUN / Anadolu Agency

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استقبل وزير الخارجية المصرية نظيره التركي في القاهرة، حيث بحثا تطبيع العلاقات بين بلديهما وتبادل السفراء "قريبا". كما بحث الوزيران قضايا وأزمات المنطقة، إلى جانب الاتفاق السعودي الإيراني بإعادة العلاقات الدبلوماسية.

Das von der staatlichen syrisch-arabischen Nachrichtenagentur (SANA) veröffentlichte Foto zeigt Muhammad bin Zayid Al Nahyan (Mitte r), Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, beim Empfang von Baschar al-Assad (Mitte l), Präsident von Syrien, bei dessen Ankunft in den VAE zu einem offiziellen Besuch. +++ dpa-Bildfunk +++

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10.3.2023, Peking, China, Wang Yi, a member of the Political Bureau of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and director of the Office of the Central Foreign Affairs Commission, Ali Shamkhani, the secretary of Iran’s Supreme National Security Council, and Minister of State and national security adviser of Saudi Arabia Musaad bin Mohammed Al Aiban pose for pictures during a meeting in Beijing, China March 10, 2023. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

حسابات الربح والخسارة في التقارب السعودي الإيراني! 14.03.2023

بعد سنوات من الصراع على النفوذ في المنطقة كان للتقارب السعودي الإيراني وقع الصاعقة كما أنه شكل صدمة لكثيرين. بيد أنّ مراقبين يرون أن التقارب الذي جاء برعاية صينية، ينفع الطرفين بعد إعادة حسابات الربح والخسارة.