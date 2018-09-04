مسائيةDW : هل بدأ العد العكسي لمعركة إدلب؟  

ترامب يحذر دمشق وموسكو وطهران من كارثة إنسانية في إدلب

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الليلة الماضية النظام السوري من شنّ هجوم عسكري، بدعم من روسيا وإيران، على إدلب لاستعادة آخر محافظة لا تزال خارج سيطرته، معتبراً أن مثل هذا الهجوم قد يؤدي الى "مأساة إنسانية".