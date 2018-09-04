 مسائيةDW : هل بدأ العد العكسي لمعركة إدلب؟ | سياسة واقتصاد | DW | 04.09.2018

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سياسة واقتصاد

مسائيةDW : هل بدأ العد العكسي لمعركة إدلب؟

طائرات روسية تقصف مواقع في جنوب إدلب ودي ميستورا يحث بوتين وإردوغان على العمل لتجنب ما وصفه بحمام دم في المحافظة السورية وترامب يحذر.. فهل بدأ العد العكسي لمعركة إدلب؟

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24:55 دقيقة

مسائيةDW : هل بدأ العد العكسي لمعركة إدلب؟

           

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مسائيةDW : هل بدأ العد العكسي لمعركة إدلب؟  

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طائرات روسية تقصف مواقع في جنوب إدلب ودي ميستورا يحث بوتين وإردوغان على العمل لتجنب ما وصفه بحمام دم في المحافظة السورية وترامب يحذر.. فهل بدأ العد العكسي لمعركة إدلب؟

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