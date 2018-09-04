مسائيةDW : هل بدأ العد العكسي لمعركة إدلب؟  

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طائرات روسية تقصف مواقع في جنوب إدلب ودي ميستورا يحث بوتين وإردوغان على العمل لتجنب ما وصفه بحمام دم في المحافظة السورية وترامب يحذر.. فهل بدأ العد العكسي لمعركة إدلب؟
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طائرات روسية تقصف مواقع في جنوب إدلب ودي ميستورا يحث بوتين وإردوغان على العمل لتجنب ما وصفه بحمام دم في المحافظة السورية وترامب يحذر.. فهل بدأ العد العكسي لمعركة إدلب؟
استهدفت الطائرات الروسية محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، غداة تحذير واشنطن دمشق من شن عملية عسكرية قد تؤدي إلى "مأساة إنسانية". وقال المرصد السوري إن انفجارات متتالية هزت صباح الثلاثاء مناطق في ريف جسر الشغور في ريف إدلب.
حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الليلة الماضية النظام السوري من شنّ هجوم عسكري، بدعم من روسيا وإيران، على إدلب لاستعادة آخر محافظة لا تزال خارج سيطرته، معتبراً أن مثل هذا الهجوم قد يؤدي الى "مأساة إنسانية".
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