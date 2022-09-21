مسائيةDW: هل اقتربت المواجهة بين روسيا والغرب؟

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بلينكن يدعو في اجتماع مجلس الأمن إلى محاسبة بوتين على خلفيةِ غزوه لأوكرانيا، ولافروف يرفض الاتهامات والانتقاداتِ الغربية بشأن استفتاء لضم أراض أوكرانية لروسيا.. فكيف سيتعامل المجتمع الدولي مع روسيا؟ وهل تُصعّد موسكو في ردودها السياسية والعسكرية؟
اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا بالتورط في "إمبريالية صارخة"، مؤكدا، استمرار دعم بلاده لأوكرانيا لتكون "قادرة على صد هجوم روسيا"، كما جدد المستشار الألماني رغبة بلاده في شغل مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمحاسبة المسؤولين عن الحرب الوحشية في أوكرانيا، معتبرا أن الاستفتاءات التي تنوي روسيا إجراءها مخالفة للقانون الدولي. ووزير الخارجية الروسي يرفض الاتهامات الغربية لبلاده.
"لا يمكن لأي طرف كسب حرب نووية " يقول الرئيس الأمريكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، منتقدا روسيا "لتوجيهها تهديدات نووية غير مسؤولة". واتهم بايدن روسيا بمحاولة القضاء على حق أوكرانيا فى الوجود كدولة مستقلة.
بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أول تعبئة منذ الحرب العالمية الثانية، اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشكل استثنائي في نيويورك واتفقوا على نقاط من بينها مواصلة دعم أوكرانيا بالمزيد من السلاح.
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