مسائيةDW: هل اقتربت المواجهة بين روسيا والغرب؟

الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لأوكرانيا ويخطط لعقوبات جديدة على روسيا

بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أول تعبئة منذ الحرب العالمية الثانية، اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشكل استثنائي في نيويورك واتفقوا على نقاط من بينها مواصلة دعم أوكرانيا بالمزيد من السلاح.