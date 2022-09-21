 مسائيةDW: هل اقتربت المواجهة بين روسيا والغرب؟ | مسائية DW | DW | 22.09.2022

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مسائية DW

مسائيةDW: هل اقتربت المواجهة بين روسيا والغرب؟

بلينكن يدعو في اجتماع مجلس الأمن إلى محاسبة بوتين على خلفيةِ غزوه لأوكرانيا، ولافروف يرفض الاتهامات والانتقاداتِ الغربية بشأن استفتاء لضم أراض أوكرانية لروسيا.. فكيف سيتعامل المجتمع الدولي مع روسيا؟ وهل تُصعّد موسكو في ردودها السياسية والعسكرية؟

المزيد من المركز الإعلامي

Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, speaks to reporters after a meeting with British Prime Minister Boris Johnson for climate change discussions at United Nations headquarters, Monday, Sept. 20, 2021, during the 76th Session of the U.N. General Assembly in New York. (AP Photo/John Minchillo, Pool)

شولتس ينتقد "إمبريالية " بوتين ويسعى لمقعد دائم بمجلس الأمن 21.09.2022

September 21, 2022. - Russia, Moscow. - Russian President Vladimir Putin speaks during a televised address. President Putin announced partial military mobilization during the address. The Russian Armed Forces are carrying out a special military operation in Ukraine in response to requests from the leaders of the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic for assistance. Video grab/Russian Presidential Press and Information Office

موسكو تستدعي 300 ألفا من جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا 21.09.2022

أجرت أوكرانيا وروسيا عملية تبادل أسرى - وهي الأكبر منذ أن بدأت موسكو غزوها.

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الأسرى في صفقة توسطت فيها السعودية وتركيا 22.09.2022

KHARKIV, UKRAINE - SEPTEMBER 11: Ukrainian flag waves after Ukrainian army liberated the town of Balakliya in the southeastern Kharkiv oblast, Ukraine, on September 11, 2022. Metin Aktas / Anadolu Agency

أوكرانيا تواصل تحقيق مكاسب باستعادة مزيد من الأراضي التي كانت تحت سيطرة روسيا 14.09.2022

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NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 20: German Chancellor Olaf Scholz speaks during the 77th session of the United Nations General Assembly (UNGA) at U.N. headquarters on September 20, 2022 in New York City. After two years of holding the session virtually or in a hybrid format, 157 heads of state and representatives of government are expected to attend the General Assembly in person. (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images)

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United Nations Secretary General Antonio Guterres speaks during a high level meeting of the United Nations Security Council on the situation amid Russia's invasion of Ukraine, at the 77th Session of the United Nations General Assembly at U.N. Headquarters in New York City, U.S., September 22, 2022. REUTERS/Brendan McDermid

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20.09.2021 Josep Borrell holds a press conference after a meeting of E.U. Foreign Ministers on the sidelines of the 76th Session of the U.N. General Assembly, in New York, U.S., September 20, 2021. REUTERS/David 'Dee' Delgado

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