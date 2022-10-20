مسائية DW

مسائيةDW : هل أنهكت الأزمات الاتحاد الأوروبي؟

الاتحاد الأوروبي يعقد قمتَه وسط انقساماتٍ بين أعضائه بشأن العقوبات ِعلى روسيا وأزمةِ إمداداتِ الطاقة، فهل لا تزال المنظومة الأوروبية قادرة ٌعلى حل ِأزماتِها وترتيب بيتِها الداخلي، أم أن الأزماتِ المتتالية قد أنهكت التضامن الأوروبي؟