مسائيةDW : هل أنهكت الأزمات الاتحاد الأوروبي؟

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الاتحاد الأوروبي يعقد قمتَه وسط انقساماتٍ بين أعضائه بشأن العقوبات ِعلى روسيا وأزمةِ إمداداتِ الطاقة، فهل لا تزال المنظومة الأوروبية قادرة ٌعلى حل ِأزماتِها وترتيب بيتِها الداخلي، أم أن الأزماتِ المتتالية قد أنهكت التضامن الأوروبي؟
وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وستشمل العقوبات الجديدة إجراءات ضد البنوك الروسية وقيودا تجارية، وأوصت بروكسل بحظر أي استثمار جديد في قطاع التعدين الروسي.
تعهد الاتحاد الأوروبي بالاستثمار بكثافة في جنوب شرق آسيا خلال قمة في بروكسل مع أعضاء رابطة (آسيان) وذلك خلال مباحثات خيمت عليها ظلال الصين التي شكلت موضوعاً رئيسياً للنقاش بسبب أنشطتها في المنطقة
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن حفاظ تركيا على شراكة وثيقة مع روسيا رغم غزوها لأوكرانيا. الاتحاد حذر من أن تساعد تركيا روسيا في الإفلات من العقوبات عبر بعض الأساليب والتقنيات في التبادل التجاري.
وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تخصيص ملياري يورو لصندوق يُستخدم لدفع تكاليف الدعم العسكري لأوكرانيا، بعد أن نفد تقريبا خلال ما يقرب من عشرة أشهر من الحرب. وهناك حلاف داخل الاتحاد بشأن حزمة عقوبات تاسعة على روسيا.
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