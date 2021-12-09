مسائيةDW : "هجوم جديد على ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان.. ماذا وراءه؟

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في الجزء الثاني.. ناقلة نفط تابعة لشركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تتعرض لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان.. واتهامات إسرائيلية إيرانية متبادلة بشأن المسؤولية عن الهجوم.. فما حيثيات هذا الهجوم؟
تعرّضت سفينة محمّلة بالوقود إلى هجوم قبالة عُمان ما تسبّب بأضرار طفيفة، حسبما أعلنت الشركة المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي. وفيما أكدت الشركة أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا، وصفه مسؤول إسرائيلي بـ "استفزاز إيراني".
استهدفت غارة جوية مجهولة المصدر قافلة شاحنات تحمل أسلحة وصهاريج نفط لمقاتلين موالين لإيران، بحسب المرصد السوري، فيما رفض التحالف الدولي وإسرائيل التعليق على قصف القافلة، التي يُعتقد أن لبنان كان وجهتها النهائية.
الولايات المتحدة قلقة من الوضع الأمني في الخليج. وبحسب معلومات من الرياض، يمكن لإيران أن تهاجم أهدافا في السعودية. لكن الخبراء الأمنيين يختلفون بشأن تقييم الوضع. فهل بات خطر هجوم إيراني على المملكة أمرا جديا بالفعل؟
قالت وسائل إعلام أوكراينة إن انفجارات وقعت في منطقة كييف الكبرى وفي أوديسا ومناطق أخرى، فيما تم اعتراض 5 صواريخ كانت تتجه صوب العاصمة. يأتي ذلك فيما نددت إيران بمساعٍ أممية لفتح تحقيق في إمداداها لروسيا بطائرات مسيرة.
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