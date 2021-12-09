 مسائيةDW : ″هجوم جديد على ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان.. ماذا وراءه؟ | مسائية DW | DW | 16.11.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : "هجوم جديد على ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان.. ماذا وراءه؟

في الجزء الثاني.. ناقلة نفط تابعة لشركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تتعرض لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان.. واتهامات إسرائيلية إيرانية متبادلة بشأن المسؤولية عن الهجوم.. فما حيثيات هذا الهجوم؟

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This undated photo made available by Nabeel Hashmi shows Liberian-flagged oil tanker Pacific Zircon, operated by Singapore-based Eastern Pacific Shipping in Jebel Ali port, in Dubai, United Arab Emirates, on Aug. 16, 2015. An oil tanker associated with an Israeli billionaire has been struck by a bomb-carrying drone off the coast of Oman amid heightened tensions with Iran. (AP Photo/Nabeel Hashmi)

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FILE PHOTO: A streak of light is seen in the night sky in the vicinity of the Syrian capital Damascus during what Syrian authorities said was an Israeli air strike, in this handout released by state news agency SANA on February 24, 2020. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE/File Photo

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