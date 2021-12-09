مسائيةDW : "هجوم جديد على ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان.. ماذا وراءه؟

سفينة وقود مملوكة لإسرائيلي تتعرض لهجوم قبالة عُمان

تعرّضت سفينة محمّلة بالوقود إلى هجوم قبالة عُمان ما تسبّب بأضرار طفيفة، حسبما أعلنت الشركة المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي. وفيما أكدت الشركة أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا، وصفه مسؤول إسرائيلي بـ "استفزاز إيراني".