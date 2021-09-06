مسائيةDW : نفط كردستان.. هل يعمّق الأزمة السياسية بين بغداد وأربيل؟

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المحكمة الاتحادية العراقية تقضي بتسليم نفط إقليم كردستان إلى الحكومة العراقية، وحكومة الإقليم ترفض القرار. فما تداعيات الخلاف القديم الجديد على العلاقة بين بغداد وأربيل؟
أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ عمليات جوية ضد مواقع للمسلحين الأكراد في كل من العراق وسوريا. وقد أكدت سلطات إقليم كردستان استهداف تركيا لمواقع حزب العمال الكردستاني ووقوع خسائر بشرية، فيما أدانت بغداد تلك العمليات.
أعلنت الولايات المتحدة انتهاء مهمتها القتالية في العراق، بيد أن من غير المرجح أن يحدث أي تغيير كبير على أرض الواقع سوى بعض التغييرات الطفيفة. ويثير هذا الإعلان تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين.
هبطت مساء اليوم الخميس طائرة تقل مئات المهاجرين العراقيين كانوا عالقين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، في مطار اربيل في شمال العراق، وسط تعهدات رسيمة عراقية بإجلاء المزيد منهم.
الشباب في كردستان العراق يشعرون بالإحباط لدرجة أن الكثيرين منهم يحاولون مغادرة البلاد بأي طريقة ممكنة. ويخشى البعض من أن شعور عدم الرضا المنتشرعلى نطاق واسع يمكن أن يدفع الناس نحو التطرف الديني، الذي يمكن أن يكون خطيرا.
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