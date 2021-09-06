 مسائيةDW : نفط كردستان.. هل يعمّق الأزمة السياسية بين بغداد وأربيل؟ | مسائية DW | DW | 16.02.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : نفط كردستان.. هل يعمّق الأزمة السياسية بين بغداد وأربيل؟

المحكمة الاتحادية العراقية تقضي بتسليم نفط إقليم كردستان إلى الحكومة العراقية، وحكومة الإقليم ترفض القرار. فما تداعيات الخلاف القديم الجديد على العلاقة بين بغداد وأربيل؟

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