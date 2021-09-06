مسائيةDW : نفط كردستان.. هل يعمّق الأزمة السياسية بين بغداد وأربيل؟

كيف تبدو العلاقات بين بغداد وواشنطن بعد انتهاء المهام القتالية؟

أعلنت الولايات المتحدة انتهاء مهمتها القتالية في العراق، بيد أن من غير المرجح أن يحدث أي تغيير كبير على أرض الواقع سوى بعض التغييرات الطفيفة. ويثير هذا الإعلان تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين.