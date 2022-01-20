 مسائيةDW : مونديال قطر.. هل تتبع مفاجأة السعودية مفاجآت أخرى؟ | مسائية DW | DW | 23.11.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : مونديال قطر.. هل تتبع مفاجأة السعودية مفاجآت أخرى؟

وضمن منافسات مونديال قطر.. السعودية تفجر مفاجأة تاريخية ضد الأرجنتين وتونس تحرج الدنمارك بتعادل سلبي .فهل تملك المنتخبات العربية مقومات تفجير مفاجآت أخرى؟

المزيد من المركز الإعلامي

epa04578149 Iraqi fans celebrate after the penalty shootout of the AFC Asian Cup 2015 quarter final soccer match between Iran and Iraq in Canberra, Australia, 23 January 2015. Iraq won 7-6 on penalties. EPA/MICK TSIKAS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++

العراق اليوم: منافسة العراق على بطاقة التأهل للمونديال في الجولة الحاسمة 20.01.2022

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MILLI SAVUNMA BAKANLIGI, PENCE KILIC HAVA HAREKATI ILE SURIYE VE IRAK'IN KUZEYINDEKI PKK/KCK/YPG VE DIGER TEROR UNSURLARINA AIT HEDEFLER TAM ISABETLE VURULDUGUNU DUYURDU. BAKANLIGIN SITESINDEN PAYLASIYAN GORSELDE TEROR HEDEFLERININ YERLE BIR EDILDIGI GORULDU. (FOTO: DHA/ANKARA) Die Türkei hat eine Militäroffensive gegen kurdische Stellungen im Nordirak und in Nordsyrien verkündet. Türkischer Verteidigungsminister Hulusi Akar hat die Operation in der Kommandozentrale verfolgt. Datum: 20.11.2022

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DOHA, QATAR - NOVEMBER 21: Iran players Ehsan Hajsafi, Alireza Beiranvand and Morteza Pouraliganji dont sing the national anthem before the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball Qatar 2022 Group B match between England and IR Iran at Khalifa International Stadium on November 21, 2022 in Doha, Qatar. Photo by Sebastian Frej/MB Media WCS PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xSebastianxFrejx

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