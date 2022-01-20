مسائيةDW : مونديال قطر.. هل تتبع مفاجأة السعودية مفاجآت أخرى؟

مونديال 2022: تونس تفرض تعادلاً سلبياً ثميناً على الدنمارك

فرضت تونس، التي تأمل للتأهل للمرة الأولى للأدوار الاقصائية، تعادلاً سلبياً ثميناً على الدنمارك في مستهل مشوارها بمونديال قطر في المباراة التي جمعتهما ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.