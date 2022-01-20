مسائيةDW : مونديال قطر.. هل تتبع مفاجأة السعودية مفاجآت أخرى؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
وضمن منافسات مونديال قطر.. السعودية تفجر مفاجأة تاريخية ضد الأرجنتين وتونس تحرج الدنمارك بتعادل سلبي .فهل تملك المنتخبات العربية مقومات تفجير مفاجآت أخرى؟
فرضت تونس، التي تأمل للتأهل للمرة الأولى للأدوار الاقصائية، تعادلاً سلبياً ثميناً على الدنمارك في مستهل مشوارها بمونديال قطر في المباراة التي جمعتهما ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.
حققت المنتخب السعودي أولى مفاجآت نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في قطر، بفوزه على ميسي ورفاقه ضمن منافسات المجوعة الثالثة.
يخوض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الخطوة الاولى من رقصته الأخيرة في صفوف منتخب "ألبيسيليستي"، عندما يواجه نظيره السعودي على ملعب لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022 لكرة القدم.
كان أول ظهور للمنتخب الإيراني في نهائيات كأس العالم بقطر حديث الإعلام الدولي الاثنين، ليس بسبب خسارته الثقيلة أمام نظيره الإنكليزي، ولكن بسبب صمت اللاعبين المعبر عند عزف النشيد الوطني لبلادهم.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول