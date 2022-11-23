مسائيةDW : مونديال قطر.. كيف هي حصيلة المشاركة العربية؟

مونديال قطر - ألمانيا تكرر سيناريو 2018 وتودّع من الدور الأول

للمرة الثانية على التوالي، كرّرت ألمانيا في مونديال قطر 2022 السيناريو الكارثي في مونديال روسيا 2018 وخرجت من الدور الأول رغم فوزها على كوستاريكا. وفازت اليابان على إسبانيا لتتصدر المجموعة وترافقها إلى ثمن النهائي.