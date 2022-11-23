مسائيةDW : مونديال قطر.. كيف هي حصيلة المشاركة العربية؟

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وفي مونديال قطر. المغرب يتأهل إلى ثمن النهائي وقطر والسعودية وتونس تودع.. قراءة في حصيلة أداء المنتخبات العربية في بطولة هذا العام
ودعت إيران وويلز مونديال قطر. وبينما تألق ماركوس راشفورد، مانحا منتخب إنجلترا فوزا مريحا على ويلز، ظلت نتيجة لقاء أمريكا وإيران معلقة حتى نهاية المباراة، لتثأر أمريكا من إيران بعد 24 عاما من مونديال فرنسا.
لحقت البرازيل بفرنسا حاملة اللقب إلى الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022 لكرة القدم، بفوزها الصعب على سويسرا 1-صفر في ختام منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة. وتفاؤل سويسري في اجتياز دور المجموعات رغم الهزيمة.
للمرة الثانية على التوالي، كرّرت ألمانيا في مونديال قطر 2022 السيناريو الكارثي في مونديال روسيا 2018 وخرجت من الدور الأول رغم فوزها على كوستاريكا. وفازت اليابان على إسبانيا لتتصدر المجموعة وترافقها إلى ثمن النهائي.
دخلت ألمانيا دائرة خطر الخروج المبكر من مونديال 2022 بشكل مشابه لمونديال 2018. المانشافت يحتاج لخدمة من إسبانيا، أما المغرب فتبدو فرصه جيدة لبلوغ ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد 1986.
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