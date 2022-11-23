 مسائيةDW : مونديال قطر.. كيف هي حصيلة المشاركة العربية؟ | مسائية DW | DW | 01.12.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : مونديال قطر.. كيف هي حصيلة المشاركة العربية؟

وفي مونديال قطر. المغرب يتأهل إلى ثمن النهائي وقطر والسعودية وتونس تودع.. قراءة في حصيلة أداء المنتخبات العربية في بطولة هذا العام

المزيد من المركز الإعلامي

LUSAIL CITY, QATAR - NOVEMBER 22: Mohammed Al-Owais (R) of Saudi Arabia collides with teammate Yasser Al-Shahrani during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group C match between Argentina and Saudi Arabia at Lusail Stadium on November 22, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

مسائيةDW : مونديال قطر.. هل تتبع مفاجأة السعودية مفاجآت أخرى؟ 23.11.2022

epa04578149 Iraqi fans celebrate after the penalty shootout of the AFC Asian Cup 2015 quarter final soccer match between Iran and Iraq in Canberra, Australia, 23 January 2015. Iraq won 7-6 on penalties. EPA/MICK TSIKAS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++

العراق اليوم: منافسة العراق على بطاقة التأهل للمونديال في الجولة الحاسمة 20.01.2022

مسائية DW: أداء المنتخب الألماني في المونديال.. هل تأثر بالجدل؟

مسائية DW: أداء المنتخب الألماني في المونديال.. هل تأثر بالجدل؟ 25.11.2022

اجتماع الرباط: تفعيل الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب؟

اجتماع الرباط: تفعيل الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب؟ 25.11.2022

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مسائيةDW : الحرب الروسية على أوكرانيا.. هل اقتربت مرحلة المفاوضات؟مسائية DW

مسائيةDW : الحرب الروسية على أوكرانيا.. هل اقتربت مرحلة المفاوضات؟مسائية DW 01.12.2022

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ودعت إيران وويلز مونديال قطر. وبينما تألق ماركوس راشفورد، مانحا منتخب إنجلترا فوزا مريحا على ويلز، ظلت نتيجة لقاء أمريكا وإيران معلقة حتى نهاية المباراة، لتثأر أمريكا من إيران بعد 24 عاما من مونديال فرنسا.

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مونديال 2022: ألمانيا في دائرة الخطر وتحتاج مساعدة إسبانيا 01.12.2022

دخلت ألمانيا دائرة خطر الخروج المبكر من مونديال 2022 بشكل مشابه لمونديال 2018. المانشافت يحتاج لخدمة من إسبانيا، أما المغرب فتبدو فرصه جيدة لبلوغ ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد 1986.