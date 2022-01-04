 مسائيةDW : موجة احتجاجات جديدة ضد قيود كورونا في أوروبا..ما خلفياتها؟ | مسائية DW | DW | 04.01.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : موجة احتجاجات جديدة ضد قيود كورونا في أوروبا..ما خلفياتها؟

تزامنا مع انتشار سريع لمتحور أوميكرون.. موجة جديدة من الاحتجاجات ضد إجراءات مكافحة الفيروس في ألمانيا ودول أوروبية عدة.. فما خلفيات هذه الاحتجاجات؟ وكيف تتعاطى معها الحكومات الأوروبية؟

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