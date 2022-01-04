مسائيةDW : موجة احتجاجات جديدة ضد قيود كورونا في أوروبا..ما خلفياتها؟

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تزامنا مع انتشار سريع لمتحور أوميكرون.. موجة جديدة من الاحتجاجات ضد إجراءات مكافحة الفيروس في ألمانيا ودول أوروبية عدة.. فما خلفيات هذه الاحتجاجات؟ وكيف تتعاطى معها الحكومات الأوروبية؟
رجح كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، أن تتحقق بلاده ذروة الموجة الجديدة لكورونا بعد أسابيع فقط، مستدركاً بضرورة تلقيح الأطفال وحضورهم الشخصي في الفصول المدرسية.
في حين تشدد العديد من دول العالم الإجراءات لمنع انتشار متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، تخفف دول أخرى القيود لأسباب مختلفة! هنا لمحة عن الاختلاف بين الدول في التعامل مع "موجة أوميكرون"!
تولت فرنسا السبت لستة أشهر رئاسة الاتحاد الأوروبي مع برنامج طموح لأوروبا "قوية وذات سيادة"، قد يتأثر بموجة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 والانتخابات الرئاسية في نيسان/ أبريل المقبل. الرئيس ماكرون يمكنه الإعتماد على ألمانيا.
قلصت سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا الاحتفالات بالعام الجديد في معظم أنحاء العالم، لكن مؤشرات الإصابات والوفيات واصلت ارتفاعها الكبير. ولم تخل احتفالات رأس السنة في مناطق عديدة من العالم من حوادث مأساوية.
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