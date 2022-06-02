مسائيةDW : موافقة أمريكية على بيع أسلحة بالمليارات للرياض وأبوظبي

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وفي الجزء الثاني من المسائية الولايات المتحدة توافق على بيع محتمل لصواريخَ دفاعية للسعودية والإمارات بالتزامن مع تمديد الهدنة في اليمن.. ما خلفيات هذه الصفقة؟ وما دلالة توقيتها؟
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية موافقتها على بيع نظامي صواريخ باتريوت وثاد إلى كل من السعودية والإمارات بقيمة تزيد عن خمسة مليارات دولار.
وأكدت واشنطن أن هذه الصفقات ستُحسن من القدرات الدفاعية لكل من الرياض وأبوظبي.
أعلنت الأمم المتحدة تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين، وقالت إن الاتفاق يتضمن التزاماً من طرفي النزاع الدامي في البلد الفقير بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن.
رحبت السعودية وكندا ودول أخرى بمقتل أيمن الظواهري في غارة أمريكية هي الأولى منذ خروج القوات الأجنبية من أفغانستان. جو بايدن حين تأكيده مقتل زعيم القاعدة، حذر من أن بلاده لن تسمح لأفغانستان أن تكون ملاذا للإرهابيين.
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