 مسائيةDW : موافقة أمريكية على بيع أسلحة بالمليارات للرياض وأبوظبي | مسائية DW | DW | 03.08.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : موافقة أمريكية على بيع أسلحة بالمليارات للرياض وأبوظبي

وفي الجزء الثاني من المسائية الولايات المتحدة توافق على بيع محتمل لصواريخَ دفاعية للسعودية والإمارات بالتزامن مع تمديد الهدنة في اليمن.. ما خلفيات هذه الصفقة؟ وما دلالة توقيتها؟

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