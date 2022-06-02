مسائيةDW : موافقة أمريكية على بيع أسلحة بالمليارات للرياض وأبوظبي

واشنطن توافق على بيع أنظمة دفاع صاروخية للسعودية والإمارات

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية موافقتها على بيع نظامي صواريخ باتريوت وثاد إلى كل من السعودية والإمارات بقيمة تزيد عن خمسة مليارات دولار. وأكدت واشنطن أن هذه الصفقات ستُحسن من القدرات الدفاعية لكل من الرياض وأبوظبي.