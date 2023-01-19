مسائيةDW : منظومة دفاع جوي فرنسية - إيطالية لأوكرانيا...ماذا بعد؟

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توجه فرنسي إيطالي لتزويد أوكرانيا بمنظومة دفاع جوية متطورة مضادة للصواريخ البالستية، وكييف تطالب حلفاءها الغربيين بالمزيد...هل يتغير مسار الحرب في أوكرانيا؟
تشغلة مسألة تسليم دبابات ألمانية الصنع لأوكرانيا مساحة واسعة من النقاش بين الحلفاء الغربيين. وأكد وزير الدفاع الألماني أن بلاده لم تتخذ إلى الآن قراراً بشأن تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد، رغم الضغوط الأوكرانية والدولية.
سيقوم يقوم وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس بزيارة لأكرانيا وسط احتدام الجدل بشأن توريد دبابات ألمانية لكييف، فيما دعت دول البلطيق الثلاثة لاتفيا واستونيا وليتوانيا، برلين للإسراع بالإقدام على هذه الخطوة.
في وقت يشهد القتال جمودا نسبيا، وهو ما يرغب حلفاء كييف في تغييره من خلال تزويد أوكرانيا بدبابات تسمح بشن هجوم مضاد جديد، تشتد الضغوط على برلين لتسليم دبابات "ليوبارد 2" القتالية إلى كييف.
تربط ألمانيا موافقتها على إرسال دبابات إلى أوكرانيا، بقيام واشنطن بالأمر نفسه، في الوقت الذي ينتقد فيه زيلنسكي تردد برلين، فهل الولايات المتحدة مستعدة لإرسال الدبابات؟ وما حجم الضغط الذي تتعرض له برلين؟
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