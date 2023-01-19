 مسائيةDW : منظومة دفاع جوي فرنسية - إيطالية لأوكرانيا...ماذا بعد؟ | مسائية DW | DW | 28.01.2023

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مسائية DW

مسائيةDW : منظومة دفاع جوي فرنسية - إيطالية لأوكرانيا...ماذا بعد؟

توجه فرنسي إيطالي لتزويد أوكرانيا بمنظومة دفاع جوية متطورة مضادة للصواريخ البالستية، وكييف تطالب حلفاءها الغربيين بالمزيد...هل يتغير مسار الحرب في أوكرانيا؟

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Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, right, hands the Ukrainian state award to European Council President Charles Michel in Kyiv, Ukraine, Thursday, Jan. 19, 2023. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

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07.06.2022 *** Ein Leopard 2 Panzer der Bundeswehr der der NATO Enhanced Forward Presence Battle Group (eFP-Bataillon) steht beim Besuch von Kanzler Scholz im Camp Adrian Rohn.

برلين تشترط اتفاق الحلفاء قبل تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد 20.01.2023

تشغلة مسألة تسليم دبابات ألمانية الصنع لأوكرانيا مساحة واسعة من النقاش بين الحلفاء الغربيين. وأكد وزير الدفاع الألماني أن بلاده لم تتخذ إلى الآن قراراً بشأن تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد، رغم الضغوط الأوكرانية والدولية.

Ein Leopard-2-Panzer der Bundeswehr, der von der NATO Enhanced Forward Presence Battle Group (eFP-Bataillon) eingesetzt wird, fährt beim Besuch von Bundeskanzler Scholz durch das Camp Adrian Rohn. Scholz hat Litauen zusätzliche militärische Unterstützung für die Verteidigung gegen einen möglichen russischen Angriff zugesagt. +++ dpa-Bildfunk +++

وزير الدفاع الألماني يستعد لزيارة كييف وسط "جدل الدبابات" 22.01.2023

سيقوم يقوم وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس بزيارة لأكرانيا وسط احتدام الجدل بشأن توريد دبابات ألمانية لكييف، فيما دعت دول البلطيق الثلاثة لاتفيا واستونيا وليتوانيا، برلين للإسراع بالإقدام على هذه الخطوة.

17.01.2017 Auf dem Truppenübungsplatz Jägerbrück bei Torgelow (Mecklenburg-Vorpommern) fährt am 17.01.2017 ein Panzer Leopard der Bundeswehr durch den Schnee, um eine deutsch-niederländische Militärübung vorzubereiten. Etwa 600 Soldaten werden als gemeinsame Einheit unter anderem das Zusammenspiel von Schützenpanzern, Kampfpanzern und Einheiten mit kleineren Fahrzeugen üben. Die Soldaten bleiben bis Ende Januar in Vorpommern und nehmen anschließend an einer größeren Nato-Übung in Polen teil. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

دول البلطيق تدعو برلين إلى تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" 21.01.2023

في وقت يشهد القتال جمودا نسبيا، وهو ما يرغب حلفاء كييف في تغييره من خلال تزويد أوكرانيا بدبابات تسمح بشن هجوم مضاد جديد، تشتد الضغوط على برلين لتسليم دبابات "ليوبارد 2" القتالية إلى كييف.

ARCHIV - Ein Kampfpanzer «Leopard 2 A6» fährt am 02.10.2013 bei einer Bundeswehrübung in Bergen (Niedersachsen). Der Rüstungs- und Automobilkonzern Rheinmetall hat einen 118-Millionen-Euro-Großauftrag für die Modernisierung von Leopard-Kampfpanzern der Bundeswehr bekommen. Dabei würden insgesamt 104 Leopard-2-Panzer im Kampfwert gesteigert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Foto: Peter Steffen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

مصادر حكومية تكشف الشروط الألمانية لإرسال دبابات إلى أوكرانيا 19.01.2023

تربط ألمانيا موافقتها على إرسال دبابات إلى أوكرانيا، بقيام واشنطن بالأمر نفسه، في الوقت الذي ينتقد فيه زيلنسكي تردد برلين، فهل الولايات المتحدة مستعدة لإرسال الدبابات؟ وما حجم الضغط الذي تتعرض له برلين؟