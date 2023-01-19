مسائيةDW : منظومة دفاع جوي فرنسية - إيطالية لأوكرانيا...ماذا بعد؟

مصادر حكومية تكشف الشروط الألمانية لإرسال دبابات إلى أوكرانيا

تربط ألمانيا موافقتها على إرسال دبابات إلى أوكرانيا، بقيام واشنطن بالأمر نفسه، في الوقت الذي ينتقد فيه زيلنسكي تردد برلين، فهل الولايات المتحدة مستعدة لإرسال الدبابات؟ وما حجم الضغط الذي تتعرض له برلين؟