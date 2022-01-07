مسائيةDW : ملف "الصحراء الغربية".. ماذا يحمل دي ميستورا للمنطقة؟

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المبعوث الأممي الجديد للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا في الرباط في مستهل اول جولة له في المنطقة، ما الذي يحمله ديمستورا معه لاطراف النزاع؟ وهل سينجح في مهمته في ظل تشبث كل طرف بمواقفه؟
أعلنت الأمم المتحدة وصول مبعوثها الجديد إلى الصحراء الغربية دي ميستورا، إلى الرباط في جولة تشمل الجزائر وموريتانيا. وتأتي الرغبة في "سماع وجهات نظر جميع الأطراف المعنية" على رأس أولويات المبعوث.
شددت الخارجية الأمريكية في بيان على "مواصلة دعمها" لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحلّ نزاع الصحراء الغربية، معتبرة خطة الرباط بأنها "جادّة وجديرة بالثقة وواقعية". وصدر البيان عقب اجتماعٍ لوزيري خارجية البلدين.
تخلو وثيقة اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد من أي إشارة للمنطقة المغاربية في خارطة سياسة ألمانيا الخارجية. فهل تراجعت هذه المنطقة الحساسة بالنسبة لأوروبا استراتيجيا في المنظور الألماني، وما ثقل تركة حكومة ميركل فيها؟
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