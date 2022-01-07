مسائية DW

مسائيةDW : ملف "الصحراء الغربية".. ماذا يحمل دي ميستورا للمنطقة؟

المبعوث الأممي الجديد للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا في الرباط في مستهل اول جولة له في المنطقة، ما الذي يحمله ديمستورا معه لاطراف النزاع؟ وهل سينجح في مهمته في ظل تشبث كل طرف بمواقفه؟