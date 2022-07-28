 مسائيةDW : مظاهرات ومظاهرات مضادة في العراق.. هل تتضاءل فرص الحوار؟ | مسائية DW | DW | 01.08.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : مظاهرات ومظاهرات مضادة في العراق.. هل تتضاءل فرص الحوار؟

في العراق.. مناصرو الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يوسعون دائرة احتجاجاتهم وأتباع قوى الإطار التنسيقي يخرجون في مظاهرات مضادة.. فهل مازال احتواء التصعيد الشيعي الشيعي في العراق ممكنا؟

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