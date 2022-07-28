مسائيةDW : مظاهرات ومظاهرات مضادة في العراق.. هل تتضاءل فرص الحوار؟

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في العراق.. مناصرو الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يوسعون دائرة احتجاجاتهم وأتباع قوى الإطار التنسيقي يخرجون في مظاهرات مضادة.. فهل مازال احتواء التصعيد الشيعي الشيعي في العراق ممكنا؟
تزايدت حدة الخلاف بين رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وخصومه الشيعة المدعومين من إيران في إطار صراع على السلطة في العراق. فما هي خلفية الخصومة، ولماذا تصاعدت، وماذا يعني هذا للعراق وما هي مخاطر العنف؟
اقتحم متظاهرون مؤيدون للسياسي الشيعي مقتدى الصدر المنطقة الخضراء في بغداد ومبنى البرلمان وأعلنوا اعتصاما مفتوحا داخله. وقد أصيب العشرات من المتظاهرين وقوات الأمن خلال مواجهات بين الطرفين، حسب مصادر رسمية.
شددت السلطات العراقية من إجراءاتها في محيط المنطقة الخضراء الحكومية وعدد من المناطق المحيطة تحسباً لخروج مظاهرات شعبية وذلك على خلفية ازمة سياسية حادة تضرب البلاد كان آخر ملامحها ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.
في انعكاس للانقسام العميق الذي يعيشه العراق، تظاهر آلاف من مناصري الإطار التنسيقي، المنافس لزعيم التيار الصدري، على بوابات المنطقة الخضراء. وفيما يواصل مناصروه اعتصامهم في البرلمان، دعا الصدر إلى مظاهرات في عموم العراق.
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