مسائيةDW : مظاهرات ومظاهرات مضادة في العراق.. هل تتضاءل فرص الحوار؟

وسط توتر سياسي.. تظاهرات مضادة لأنصار الإطار التنسيقي المنافس للصدر

في انعكاس للانقسام العميق الذي يعيشه العراق، تظاهر آلاف من مناصري الإطار التنسيقي، المنافس لزعيم التيار الصدري، على بوابات المنطقة الخضراء. وفيما يواصل مناصروه اعتصامهم في البرلمان، دعا الصدر إلى مظاهرات في عموم العراق.