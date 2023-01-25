مسائيةDW : مطالبات بتسليم مقاتلات لأوكرانيا...مواجهة "مباشرة"؟

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بعد الأنظمة الدفاعية الصاروخية والدبابات القتالية مطالبات لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة يقابلها رفض ألماني. هل تتجه دول الناتو إلى المواجهة المباشرة مع روسيا شيئا فشيئا؟
انتقد رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن سياسة برلين تجاه أوكرانيا وتداعيات ذلك على العلاقات الألمانية الأمريكية، ويبدو أن واشنطن غاضبة من موقف المستشار أولاف شولتس وتردده السابق في تسليم دبابات ثقيلة لكييف.
يزداد الضغط الخارجي والداخلي على الحكومة الألمانية لتزويد أوكرانيا بالدبابات القتالية من طراز ليوبارد. في المقابل يتمسك المستشار شولتس بموقفه المتردد والمعارض. فما أسباب هذا التردد؟ الأمر له علاقة بحزبه وتراثه أيضا.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره فولوديمير زيلينسكي إن فرنسا ستسلّم أوكرانيا "دبابات قتالية خفيفة"، وفق الإليزيه. وهي "المرة الأولى" التي تُسلم فيها مركبات مدرعة من تصنيع الغرب لأوكرانيا، حسب الرئاسة الفرنسية.
حث أعضاء في الائتلاف الحاكم والمعارضة المستشار الألماني شولتس على إعطاء الضوء الأخضر لإرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا، فيما وعد نائبه بتكييف توريدات السلاح لكييف مع متطلبات ساحة القتال. فهل يغيّر شولتس موقفه؟
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