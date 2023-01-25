 مسائيةDW : مطالبات بتسليم مقاتلات لأوكرانيا...مواجهة "مباشرة"؟ | DW الأخبار | DW | 30.01.2023

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DW الأخبار

مسائيةDW : مطالبات بتسليم مقاتلات لأوكرانيا...مواجهة "مباشرة"؟

بعد الأنظمة الدفاعية الصاروخية والدبابات القتالية مطالبات لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة يقابلها رفض ألماني. هل تتجه دول الناتو إلى المواجهة المباشرة مع روسيا شيئا فشيئا؟

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Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, 2.v.r) lässt sich vor der Ausbildungs- und Lehrübung des Heeres im Landkreis Heidekreis in der Lüneburger Heide den Kampfpanzer «Leopard 2» der Bundeswehr erklären.

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French army soldiers ride in an AMX-10 RC armoured vehicle as they take part in a demonstration at the Eurosatory international land and airland defence and security trade fair, in Villepinte, a northern suburb of Paris, on June 12, 2022. (Photo by Emmanuel DUNAND / AFP)

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TOPSHOT - German Chancellor Olaf Scholz speak during an extraordinary session of the Bundestag (lower house of parliament) on February 27, 2022 in Berlin. - Germany on February 26, 2022 dramatically ramped up its backing for Ukraine's battle against Russia, approving weapons deliveries for Kyiv in a policy U-turn and agreeing to limit Moscow's access to the SWIFT interbank system. In a shift from its longstanding policy of banning weapons exports to conflict zones, Berlin is opening up its Bundeswehr store, pledging to transfer 1,000 anti-tank weapons and 500 Stinger class surface-to-air missiles to Ukraine. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

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حث أعضاء في الائتلاف الحاكم والمعارضة المستشار الألماني شولتس على إعطاء الضوء الأخضر لإرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا، فيما وعد نائبه بتكييف توريدات السلاح لكييف مع متطلبات ساحة القتال. فهل يغيّر شولتس موقفه؟