مسائيةDW : مطالبات بتسليم مقاتلات لأوكرانيا...مواجهة "مباشرة"؟

رئيس مؤتمر ميونخ للأمن: شولتس أغضب واشنطن بشدة

انتقد رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن سياسة برلين تجاه أوكرانيا وتداعيات ذلك على العلاقات الألمانية الأمريكية، ويبدو أن واشنطن غاضبة من موقف المستشار أولاف شولتس وتردده السابق في تسليم دبابات ثقيلة لكييف.