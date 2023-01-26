مسائيةDW: مدريد والرباط نحو علاقات مميزة.. فماذا عن الملفات العالقة؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
بعد ثماني سنوات على انعقاد آخر دورة له، اجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.. فماذا عن الملفات العالقة بين الرباط ومدريد؟
في تصويت غير ملزم، تبنى البرلمان الأوروبي نصا يطالب السلطات المغربية "باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين". رئيس الوزراء الإسباني أقرّ بأنّ نواب حزبه صوتوا ضد النص.
من المقرر أن يشارك الرئيس الصيني في قمتين واحدة خليجية-صينية والثانية عربية-صينية يحضرهما قادة دول المنطقة وذلك في إطار زيارته للرياض. كان الرئيس الصيني قد التقى الملك سلمان ووقع معه اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة.
تخوض باريس سباقا مع الزمن من أجل استعادة المبادرة في علاقاتها المغاربية وتقليل التداعيات السلبية على نفوذها التقليدي. خطوات التطبيع مع الجزائر تبدو في مسار تصاعدي، لكن العلاقة مع الرباط، الحليف التاريخي، مهددة بالتراجع.
يعيش المغرب قصة تفوق الخيال، تابعها العالم بشغف بفضل مشوار استثنائي لـ"أسود الأطلس" في مونديال قطر. حدث أثار اهتمام الإعلام العالمي، بعد تمكن المنتخب المغربي من إسقاط منتخبات أوروبية قوية منها بلجيكا وإسبانيا والبرتغال.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول