 مسائيةDW: مدريد والرباط نحو علاقات مميزة.. فماذا عن الملفات العالقة؟ | مسائية DW | DW | 01.02.2023

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مسائية DW

مسائيةDW: مدريد والرباط نحو علاقات مميزة.. فماذا عن الملفات العالقة؟

بعد ثماني سنوات على انعقاد آخر دورة له، اجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.. فماذا عن الملفات العالقة بين الرباط ومدريد؟

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