مسائيةDW: مخاوف المعارضة في السودان من عودة عهد البشير..هل هي مبررة؟

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في الجزء الثاني من المسائية.. وفي ظل استعدادات أحزاب إسلامية لخوض الانتخابات مخاوف في أوساط المعارضة السودانية من تحالف الجيش مع فلول نظام الرئيس السابق عمر البشير .. فعلى ماذا تراهن المعارضة؟
يحاول حزب المؤتمر الوطني السوداني الذي حكم البلاد في عهد عمر البشير به العودة إلى المشهد السياسي، فيما أعرب معارضون عن قلقهم من احتمال عودة الإسلاميين سريعاً لمناصب مؤثرة في الدولة، ومن موقف الجيش "المتأرجح".
خرجت مظاهرات جديدة في السودان للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري وإطلاق سراح المعتقلين، وذلك تزامنا مع أول زيارة لخبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أداما ديانغ إلى البلاد.
قتل اثنان من المتظاخرين بالرصاص في الخرطوم أثناء احتجاجات مناهضة لسيطرة العسكر على الحكم طالبت أيضا بالإفراج عن معارضين، وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقها.
دخل الوضع في السودان مرحلة جديدة أعاد فيها جنرالات الجيش سيطرتهم على الحكم كما كان الحال في عهد البشير مُقبرين بذلك آخر آمال ديمقراطية وعد بها "الربيع العربي". ومع ذلك، يبدو أن الشعب السوداني لم يقل بعد كلمته الأخيرة.
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