 مسائيةDW: مخاوف المعارضة في السودان من عودة عهد البشير..هل هي مبررة؟ | مسائية DW | DW | 22.04.2022

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مسائية DW

مسائيةDW: مخاوف المعارضة في السودان من عودة عهد البشير..هل هي مبررة؟

في الجزء الثاني من المسائية.. وفي ظل استعدادات أحزاب إسلامية لخوض الانتخابات مخاوف في أوساط المعارضة السودانية من تحالف الجيش مع فلول نظام الرئيس السابق عمر البشير .. فعلى ماذا تراهن المعارضة؟

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