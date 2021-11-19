 مسائيةDW : محمد بن زايد في ضيافة أردوغان..تحالف جديد؟ | مسائية DW | DW | 24.11.2021

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مسائية DW

مسائيةDW : محمد بن زايد في ضيافة أردوغان..تحالف جديد؟

بعد سنوات من الخصومة، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في ضيافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. اتفاقيات اقتصادية تُبرم وملفات إقليمية ودولية على طاولة البحث. فهل طوت أبو ظبي وأنقره صفحة الخلافات؟

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