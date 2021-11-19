مسائيةDW : محمد بن زايد في ضيافة أردوغان..تحالف جديد؟

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بعد سنوات من الخصومة، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في ضيافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. اتفاقيات اقتصادية تُبرم وملفات إقليمية ودولية على طاولة البحث. فهل طوت أبو ظبي وأنقره صفحة الخلافات؟
في تطور ستكون له تبعات على ملفات شائكة، ذكر مسؤولان تركيان أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد سيزور أنقرة قريبا ليلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة "العلاقات الثنائية والتجارة والتطورات الإقليمية والاستثمارات".
بدأ التحسن في العلاقات بين البلدين بزيارة لمستشار الأمن الإماراتي إلى تركيا في الصيف الماضي والتقائه بالرئيس أردوغان. اليوم توج هذا التحسن بزيارة رجل الإمارات القوي محمد بن زايد وتوقيع عدد من الاتفاقات مع تركيا.
بعد سنوات من العلاقة المتوترة بين تركيا والإمارات، تتسارع خطوات التقارب بين البلدين المتنافسين إقليميا، على أعلى المستويات، حيث هاتف الرئيس التركي أردوغان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عقب لقاء مسؤول إماراتي رفيع بأردوغان.
في إطار سعيه للتواصل مع مجموعة من المنافسين الإقليميين، عقد الرئيس التركي اجتماعا نادرا مع مسؤول إماراتي بارز، بحثا خلاله سبل تحسين العلاقات بين البلدين، وصرح أردوغان بعد اللقاء بأنه منفتح على لقاء ولي العهد الإماراتي.
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