مسائيةDW : محمد بن زايد في ضيافة أردوغان..تحالف جديد؟

أردوغان يهاتف بن زايد ـ تسارع ذوبان الثلج بين أنقرة وأبوظبي!

بعد سنوات من العلاقة المتوترة بين تركيا والإمارات، تتسارع خطوات التقارب بين البلدين المتنافسين إقليميا، على أعلى المستويات، حيث هاتف الرئيس التركي أردوغان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عقب لقاء مسؤول إماراتي رفيع بأردوغان.