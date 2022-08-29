مسائيةDW : محطة زابوريجيا.. لماذا يتعذر التوصل إلى اتفاق لحمايتها؟

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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يبحث مع مسؤولين روس في إسطنبول سبل ضمان أمن وسلامة محطة زابوريجيا النووية الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا.. ما فرص التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن؟
فيما دعا حلفاء لبوتين إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، كثفت روسيا هجماتها الصاروخية على أرجاء أوكرانيا، فدمّرت شبكة الكهرباء وخلّفت قتلى، كما انقطع التيار الكهربائي عن الملايين في أوكرانيا، وانقطعت الكهرباء عن مولدافيا.
قالت روسيا إنها منعت "هجوما أوكرانيا" على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، فيما قالت كييف إن قصفا روسيا تسبب في انفصال المحطة عن شبكة الكهرباء. الاتهامات المتبادلة تجدد المخاوف من احتمالية وقوع كارثة جديدة.
ذكر تقرير إعلامي نقلا عن معلومات استخباراتية غربية أن روسيا توصلت لاتفاق مع إيران لتصنيع الطائرات المسيرة داخل روسيا. ويتحرك البلدان بسرعة لنقل التصميمات والمكونات الرئيسية التي قد تسمح ببدء الإنتاج في غضون أشهر.
اتهمت واشنطن موسكو بارتكاب "جرائم حرب ممنهجة" في أوكرانيا، في وقت تعددت فيه المسارات القضائية لملاحقة روسيا على جرائم محتملة، بما في ذلك اتهامات منظمة الصحة العالمية لموسكو بتدمير البنبة الصحية في أوكرانيا.
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