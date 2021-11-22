 مسائيةDW : متحور كورونا الجديد.. هل يفاقم الوضع الوبائي في العالم؟ | مسائية DW | DW | 26.11.2021

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مسائية DW

مسائيةDW : متحور كورونا الجديد.. هل يفاقم الوضع الوبائي في العالم؟

قلق دولي واسع بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا وإعلان عدة دول عن تسجيل أولى حالات الإصابة به.. فما المعروف عن المتحور الجديد؟ وإلى أي حد سيفاقم الوضع الوبائي الراهن في العالم؟

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