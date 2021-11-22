مسائيةDW : متحور كورونا الجديد.. هل يفاقم الوضع الوبائي في العالم؟

وزير الصحة الألماني يؤيد إنهاء الوضع الوبائي لعدوى كورونا

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن تأييده لرفع القيود المفروضة منذ مارس/ آذار من العام الماضي بخصوص فيروس كورونا، وهو ما قد يعني إنهاء فرض ارتداء الكمامات وقواعد التباعد. بيد أن القرار يجب أن يوافق عليه البوندستاغ.