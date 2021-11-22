مسائيةDW : متحور كورونا الجديد.. هل يفاقم الوضع الوبائي في العالم؟

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قلق دولي واسع بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا وإعلان عدة دول عن تسجيل أولى حالات الإصابة به.. فما المعروف عن المتحور الجديد؟ وإلى أي حد سيفاقم الوضع الوبائي الراهن في العالم؟
اكتشاف سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا يُعتقد أنها أكثر عدوى من دلتا. ويجهل العلماء ما إذا كانت اللقاحات المتاحة حاليا فعالة ضدها، وميركل تطالب بإجراءات أشد لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا.
مع تزايد القلق الدولي بشأن اكتشاف متحور جديد لفايروس كورونا، أعلنت ألمانيا تصنيف دولة جنوب أفريقيا كمنطقة خطر واعتبارا من الليلة لن يُسمح لشركات الطيران سوى بإعادة المواطنين الألمان من هناك إلى ألمانيا.
أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن تأييده لرفع القيود المفروضة منذ مارس/ آذار من العام الماضي بخصوص فيروس كورونا، وهو ما قد يعني إنهاء فرض ارتداء الكمامات وقواعد التباعد. بيد أن القرار يجب أن يوافق عليه البوندستاغ.
يزداد الوضع الوبائي في ألمانيا تفاقما يوما بعد يوم، إذ تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حاجز خمسة ملايين شخص، فيما ارتفعت أصوات معبرة عن قلقها من زيادة عدد الوفيات خلال الموجة الرابعة للوباء التي تعرفها البلاد.
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