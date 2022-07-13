 مسائيةDW: ما هي آفاق التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل؟ | مسائية DW | DW | 18.07.2022

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مسائية DW

مسائيةDW: ما هي آفاق التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل؟

رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي يزور المغرب في مسعى لتعزيز التعاون العسكري الناشيء، في ظل صمت حول تفاصيل الزيارة، فأي ملفات سيتطرق إليها الجانبان، وما هي آفاق التعاون العسكري بين تل أبيب والرباط؟

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