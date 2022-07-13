مسائيةDW: ما هي آفاق التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل؟

لأول مرة.. رئيس الأركان الإسرائيلي يزور المغرب

في أول زيارة علنية، يتوجه رئيس الأركان الإسرائيلي اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي إلى المغرب في إطار "التعاون الدفاعي بين البلدين، وتبادل المعارف والتدريب، وتطوير الأسلحة". ولم يصدر تعليق فوري من الرباط عن الزيارة.