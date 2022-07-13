مسائيةDW: ما هي آفاق التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل؟

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رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي يزور المغرب في مسعى لتعزيز التعاون العسكري الناشيء، في ظل صمت حول تفاصيل الزيارة، فأي ملفات سيتطرق إليها الجانبان، وما هي آفاق التعاون العسكري بين تل أبيب والرباط؟
في أول زيارة علنية، يتوجه رئيس الأركان الإسرائيلي اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي إلى المغرب في إطار "التعاون الدفاعي بين البلدين، وتبادل المعارف والتدريب، وتطوير الأسلحة". ولم يصدر تعليق فوري من الرباط عن الزيارة.
أعلنت إسرائيل أنها ستستضيف قمة دبلوماسية "تاريخية" يشارك فيها وزراء خارجية أمريكا والإمارات والمغرب والبحرين، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين تل أبيب والرباط بشأن التعاون العسكري.
تواجه المنطقة المغاربية بحكم موقعها الإستراتيجي وتزايد أهميتها في أمن الطاقة الأوروبي، ضغوطا متزايدة من روسيا والغرب. وتخشى أوروبا التي تراجع نفوذها من مخاطر تحول جوارها الجنوبي إلى بؤرة صراع جديدة، ما ملامح هذا التحول؟
وقع المغرب وإسرائيل مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط الأربعاء، ما يمهد الطريق لمبيعات وتعاون عسكري بين البلدين اللذان رفعا مستوى علاقاتهما الدبلوماسية العام الماضي.
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