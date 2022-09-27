مسائيةDW : ما مصير اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟

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اسرائيل ترفض مطالب لبنان بشأن إجراء تعديلات على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، فهل تتعثر المفاوضات من جديد ويعود هذا الملف الى المربع الاول ؟
قال لبنان إن المحادثات التي توسطت فيها واشنطن لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل وصلت إلى نقطة حاسمة بعدما رفضت إسرائيل تعديلات طلبتها بيروت على مسودة الاتفاق. وأكد مسؤول أمريكي ذلك بالقول إن المفاوضات "في مرحلة حاسمة".
أكد آموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي في النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل أنه لا يزال متفائلا بإحراز تقدم نحو اتفاق ويتطلع للعودة إلى المنطقة للتوصل إلى "ترتيب نهائي".
دعت السلطات اللبنانية واشنطن لاستكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك غداة إرسال إسرائيل سفينة إنتاج وتخزين للغاز في حقل كاريش، الذي يقع في منطقة يدعي كل طرف أنها تدخل ضمن سيادته.
يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بزيارة إلى فرنسا، ملفها الأبرز سيكون النووي الإيراني، في وقت تطالب فيه إسرائيل القوى الغربية بممارسة "ضغط منسق" على طهران وبجدول زمني محدد للمفاوضات.
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