 مسائيةDW : ما مصير اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟ | مسائية DW | DW | 06.10.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : ما مصير اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟

اسرائيل ترفض مطالب لبنان بشأن إجراء تعديلات على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، فهل تتعثر المفاوضات من جديد ويعود هذا الملف الى المربع الاول ؟

المزيد من المركز الإعلامي

مسائية DW :النزاع الحدودي بين إسرائيل ولبنان.. هل اقترب الحل؟

مسائية DW :النزاع الحدودي بين إسرائيل ولبنان.. هل اقترب الحل؟ 27.09.2022

مسائية DW: ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.. إلى أين وصل؟

مسائية DW: ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.. إلى أين وصل؟ 01.08.2022

This image grab from a video released by the Israeli army spokesperson's unit on July 2, 2022, reportedly shows a drone launched by Lebanon's Hezbollah movement that was headed towards an offshore gas field in the Mediterranean. (Photo by various sources / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / IDF SPOKESPERSON'S UNIT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

مسائية DW: صراع" الغاز الإسرائيلي - اللبناني...بداية تصعيد جديد؟ 06.06.2022

من التاريخ..كيف احتضنت بلدة الناقورة أول اتفاق هدنة بين لبنان وإسرائيل؟

من التاريخ..كيف احتضنت بلدة الناقورة أول اتفاق هدنة بين لبنان وإسرائيل؟ 14.10.2020

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مسائيةDW : المجموعة السياسية الأوروبية الجديدة، هل تحقق أهدافها؟

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09.06.2021 FILE PHOTO: The production platform of Leviathan natural gas field is seen in the Mediterranean Sea, off the coast of Haifa, northern Israel June 9, 2021. Picture taken June 9, 2021. REUTERS/Amir Cohen/File Photo

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