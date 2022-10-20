مسائيةDW : ماكرون يلتقي بشولتس...نزع فتيل التوتر الألماني الفرنسي؟

ماكرون بعد اتصال بشولتس: سنتبادل الغاز والكهرباء مع ألمانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تضامن متبادل بين بلاده وألمانيا في مواجهة أزمة الطاقة، وقال إن فرنسا ستزود ألمانيا بالغاز إذا لزم الأمر، بينما تعهدت ألمانيا بتزويد بلاده بالكهرباء، لكنه رفض الربط مع إسبانيا!