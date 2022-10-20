مسائيةDW : ماكرون يلتقي بشولتس...نزع فتيل التوتر الألماني الفرنسي؟

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شولتس يلتقي بماكرون في باريس على وقع خلافات في التعامل مع أزمة الطاقة وتبعات الحرب الأوكرانية. هل هي محاولة لنزع فتيل التوتر بين الطرفين؟
اتهمت دول بالاتحاد الأوروبي ألمانيا بسلوك مسار منفرد في أزمة الطاقة. وأنتقد ماكرون ألمانيا محذرا من أن تعزل نفسها. وفي المقابل حذر ماريو دراغي من أن بوتين هو الفائز حال لم تتمسك دول أوروبا بالوحدة.
وضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة. ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة بأوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل. فكيف تستعد أوروبا وألمانيا تحديدا لمواجهة هذه المعضلة؟
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تضامن متبادل بين بلاده وألمانيا في مواجهة أزمة الطاقة، وقال إن فرنسا ستزود ألمانيا بالغاز إذا لزم الأمر، بينما تعهدت ألمانيا بتزويد بلاده بالكهرباء، لكنه رفض الربط مع إسبانيا!
يأمل كثيرون في فتح ملف حقوق الإنسان وإيلائه الأهمية خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس للسعودية. لكن على المستشار إعطاء الأولوية لأمن الطاقة وإيقاف تراجع الصادرات الألمانية إلى أغنى دولة في الشرق الأوسط.
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