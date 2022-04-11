 مسائيةDW : ماكرون ولوبان إلى ″الجولة الثانية″...من سيحسمها لصالحه؟ | مسائية DW | DW | 12.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

مسائيةDW : ماكرون ولوبان إلى "الجولة الثانية"...من سيحسمها لصالحه؟

وفي الجزء الثاني.. ماكرون ولوبان يكثفان الجهود استعدادا لجولة الانتخابات الرئاسية الثانية... فما هي فرص كل منهما في الفوز؟

مشاهدة الفيديو 12:37

المزيد من المركز الإعلامي

ماكرون يحل أولا ولوبان ثانية في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. جولة ثانية بينهما ستكون حاسمة.

الانتخابات الرئاسية الفرنسية: ماكرون أولا ولوبان ثانية 11.04.2022

ماكرون يتصدر الانتخابات ويتواجه مع لوبان في الدور الثاني

ماكرون يتصدر الانتخابات ويتواجه مع لوبان في الدور الثاني 08.04.2022

مذبحة بوتشا.. بين الاتهامات الغربية والنفي الروسي

مذبحة بوتشا.. بين الاتهامات الغربية والنفي الروسي 04.04.2022

عرض عربي للوساطة بين روسيا وأوكرانيا.. ما فرص النجاح؟

عرض عربي للوساطة بين روسيا وأوكرانيا.. ما فرص النجاح؟ 04.04.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

مسائيةDW : أوكرانيا تستعد لـسقوط ماريوبول...مرحلة جديدة في الحرب؟

مسائيةDW : أوكرانيا تستعد لـ"سقوط" ماريوبول...مرحلة جديدة في الحرب؟ 12.04.2022

قبل يومين على الانتخابات.. كيف هو مزاج الناخب الفرنسي؟

قبل يومين على الانتخابات.. كيف هو مزاج الناخب الفرنسي؟ 08.04.2022

حراك دبلوماسي مكثف بشأن أوكرانيا.. ماذا تمخض عنه؟

حراك دبلوماسي مكثف بشأن أوكرانيا.. ماذا تمخض عنه؟ 08.04.2022

رئيس الحكومة الإسبانية في المغرب...انتهاء القطيعة؟

رئيس الحكومة الإسبانية في المغرب...انتهاء "القطيعة"؟ 07.04.2022

المزيد مسائية DW

حكومة بينيت تفقد الأغلبية في الكنيست.. هل تصمد؟

حكومة بينيت تفقد الأغلبية في الكنيست.. هل تصمد؟ 06.04.2022

التصعيد الألماني ضد روسيا.. ما حدوده؟

التصعيد الألماني ضد روسيا.. ما حدوده؟ 06.04.2022

لبنان.. إلى أين وصلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟

لبنان.. إلى أين وصلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ 05.04.2022

أوكرانيا..إلى أين وصلت التحقيقات في جرائم حرب ضد مدنيين؟

أوكرانيا..إلى أين وصلت التحقيقات في "جرائم حرب" ضد مدنيين؟ 05.04.2022

اقرأ أيضا

©PHOTOPQR/LE PARISIEN/LP / Arnaud Journois ; PARIS ; 08/04/2022 ; ELECTION PRESIDENTIELLE 2022 , PROFESSIONS DE FOI DES CANDIDATS / MARINE LE PEN , EMMANUEL MACRON PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

ماكرون ولوبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 10.04.2022

تصدر الرئيس الفرنسي ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان الجولة الأولى من الانتخابات التي تنافس فيها 12 مرشحا. فوفق نتائج أولية حصل ماكرون على 27,6% ولوبان على 23%. وحل مرشح اليسار المتطرف ميلانشون ثالثا بـ22,2%.

French President and La Republique en Marche (LREM) party candidate for re-election Emmanuel Macron gestures as he addresses sympathizers after the first results of the first round of France's presidential election at the Paris Expo Porte de Versailles Hall 6 in Paris, on April 10, 2022. - French President Emmanuel Macron leads far-right leader Marine Le Pen in the first round of France's elections on April 10, 2022 by a larger than expected margin, with the rivals now set to battle for the presidency in a run-off later this month, projections showed. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

ماكرون ولوبان.. من يحسم السباق الرئاسي في الجولة الثانية؟ 11.04.2022

فاز إيمانويل ماكرون بالجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية بنتيجة فاقت التوقعات، متغلبا على منافسته زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان. المرشحان سيواجهان بعضهما في جولة ثانية بعد أسبوعين، فمن سيحسم السباق الرئاسي لصالحه؟

TOPSHOT - French President and liberal party La Republique en Marche (LREM) candidate for re-election Emmanuel Macron visits France Inter's office, next to a TV screen displaying French far-right party Rassemblement National (RN) presidential candidate Marine Le Pen (R), after the France Inter 7/9 radio broadcast at the Maison de la Radio in Paris, on April 4, 2022. - French voters head to the polls for a two-round presidential election on April 10 and 24, 2022. (Photo by Ludovic MARIN / AFP) (Photo by LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)

ماكرون يواجه منافسة شرسة في انتخابات الرئاسة الفرنسية اليوم 10.04.2022

يدلي الناخبون الفرنسيون بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التي تمثل فيها مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تهديدا غير متوقع لآمال الرئيس إيمانويل ماكرون في الفوز بولاية جديدة.

ARCHIV 2019 *** FILE PHOTO: France's far-right leader Marine Le Pen delivers a speech for the next year's municipal elections in an end-summer annual address to partisans in Frejus, France September 15, 2019. REUTERS/Jean-Paul Pelissier/File Photo

ولاية رابعة لماري لوبن على رأس التجمع اليميني المتطرف 04.07.2021

تسعى زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي لإعادة تعبئة حزبها بعد إعلان فوزها بولاية رابعة على رأس حزبها اليميني المتطرف. وبعد النكسة التي تلقاها الحزب في الانتخابات المحلية، تطمح لوبن بالفوز على ماكرون في الانتخابات الرئاسية.