مسائيةDW : ماكرون ولوبان إلى "الجولة الثانية"...من سيحسمها لصالحه؟

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وفي الجزء الثاني.. ماكرون ولوبان يكثفان الجهود استعدادا لجولة الانتخابات الرئاسية الثانية... فما هي فرص كل منهما في الفوز؟
تصدر الرئيس الفرنسي ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان الجولة الأولى من الانتخابات التي تنافس فيها 12 مرشحا. فوفق نتائج أولية حصل ماكرون على 27,6% ولوبان على 23%. وحل مرشح اليسار المتطرف ميلانشون ثالثا بـ22,2%.
فاز إيمانويل ماكرون بالجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية بنتيجة فاقت التوقعات، متغلبا على منافسته زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان. المرشحان سيواجهان بعضهما في جولة ثانية بعد أسبوعين، فمن سيحسم السباق الرئاسي لصالحه؟
يدلي الناخبون الفرنسيون بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التي تمثل فيها مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تهديدا غير متوقع لآمال الرئيس إيمانويل ماكرون في الفوز بولاية جديدة.
تسعى زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي لإعادة تعبئة حزبها بعد إعلان فوزها بولاية رابعة على رأس حزبها اليميني المتطرف. وبعد النكسة التي تلقاها الحزب في الانتخابات المحلية، تطمح لوبن بالفوز على ماكرون في الانتخابات الرئاسية.
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