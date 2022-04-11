مسائيةDW : ماكرون ولوبان إلى "الجولة الثانية"...من سيحسمها لصالحه؟

ماكرون ولوبان.. من يحسم السباق الرئاسي في الجولة الثانية؟

فاز إيمانويل ماكرون بالجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية بنتيجة فاقت التوقعات، متغلبا على منافسته زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان. المرشحان سيواجهان بعضهما في جولة ثانية بعد أسبوعين، فمن سيحسم السباق الرئاسي لصالحه؟