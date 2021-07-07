مسائيةDW : ماكرون في الخليج: صفقات عسكرية وسياسية؟

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبدأ جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر السعودية، سعياً إلى صفقاتٍ عسكرية ٍ ضخمة ودور ٍ إقليمي ٍ متزايد، فما هي أولويات ماكرون في جولته الخليجية؟
يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة خليجية بين الإمارات وقطر والسعودية سيتم خلالها توقيع اتفاقيات لبيع طائرات الرافال المقاتلة لأبوظبي، في الوقت الذي يحاول فيه ماكرون تقديم بلاده كقوة توازن في المنطقة.
على هامش زيارة ماكرون للإمارات وقعت أبوظبي وباريس صفقة لشراء 80 طائرة فرنسية مقاتلة من طراز رافال و12 مروحية من طراز "كاراكال"، في صفقة تصل قيمتها إلى 17ميار يورو.
تحتضن قطر بطولة كأس العرب استعدادا لكأس العالم، وإن كانت مصاريف الملاعب وتكاليفها لا تبدو مشكلة، فإن أجواء الكأس ليست حماسية بشكل ملفت، خصوصا بين عمال الملاعب الذين ينبغي عليهم التركيز على مهام التشييد.
أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته من منصبه في محاولة لحل خلاف دبلوماسي مع السعودية ودول خليجية أخرى فجرته تصريحات أدلى بها بشأن الحرب في اليمن وأدخل الحكومة في حالة شلل منذ أسابيع.
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