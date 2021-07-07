 مسائيةDW : ماكرون في الخليج: صفقات عسكرية وسياسية؟ | مسائية DW | DW | 03.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

مسائيةDW : ماكرون في الخليج: صفقات عسكرية وسياسية؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبدأ جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر السعودية، سعياً إلى صفقاتٍ عسكرية ٍ ضخمة ودور ٍ إقليمي ٍ متزايد، فما هي أولويات ماكرون في جولته الخليجية؟

مشاهدة الفيديو 33:59

المزيد من المركز الإعلامي

بعد أزمة أوبك.. إلى أين تتجه العلاقات الإماراتية السعودية؟ 07.07.2021

تقارب روسي خليجي.. هل يعيد ترتيب التوازنات في المنطقة؟ 10.03.2021

هل ستدفع روسيا بعلاقاتها مع دول الخليج إلى مستويات أعلى؟ 10.03.2021

05.01.2021 Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman welcomes Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani upon his arrival to attend the Gulf Cooperation Council's (GCC) 41st Summit in Al-Ula, Saudi Arabia January 5, 2021. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة 05.01.2021

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

مسائيةDW : سباق فورمولا 1 في السعودية: أكثر من تنافس رياضي؟ 03.12.2021

مسائيةDW : اليوم الرابع من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.. ماذا تحقق؟ 02.12.2021

مسائيةDW: وداع عسكري للمستشارة الألمانية.. نهاية حقبة ميركل 02.12.2021

متزايد النفوذ الصيني في أفريقيا.. ماذا يعني لأوروبا؟ 02.12.2021

المزيد مسائية DW

مسائية DW: متحور أوميكرون.. كيف تريد ألمانيا احتواءه؟ 30.11.2021

مسائية DW: مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.. هل تفضي لاختراق؟ 30.11.2021

Turkish President Tayyip Erdogan attends a meeting with Russian President Vladimir Putin in Sochi, Russia September 29, 2021. Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

مسائية DW: أردوغان يسعى لتقارب "تدريجي" مع مصر وإسرائيل.. هل ينجح؟ 29.11.2021

مسائية DW: عون يدعو قطر للاستثمار في لبنان.. هل تستجيب الدوحة؟ 29.11.2021

اقرأ أيضا

Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan welcomes French President Emmanuel Macron as he arrives with his wife at the Louvre Abu Dhabi, in Abu Dhabi, UAE, November 8, 2017. REUTERS/Satish Kumar

ماكرون في الخليج ـ باريس تقدم نفسها "كقوة توازن" وبائع بديل للأسلحة 03.12.2021

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة خليجية بين الإمارات وقطر والسعودية سيتم خلالها توقيع اتفاقيات لبيع طائرات الرافال المقاتلة لأبوظبي، في الوقت الذي يحاول فيه ماكرون تقديم بلاده كقوة توازن في المنطقة.

22.07.2016 Handout picture shows two French Navy Dassault Rafale Marine jet fighters equipped with SCALP cruise missiles prior to be launched from the deck of French nuclear-powered Charles-De-Gaulle aircraft carrier on their way to an airstrike against an ISIS training camp in Syria, as part of the Arromanches 2 mission, in the Arabic Gulf in October 2015. Photo by ECPAD/ABACAPRESS.COM | Copyright: picture-alliance/abaca

صفقة قياسية ـ الإمارات تشتري مقاتلات فرنسية بقيمة 17 مليار يورو 03.12.2021

على هامش زيارة ماكرون للإمارات وقعت أبوظبي وباريس صفقة لشراء 80 طائرة فرنسية مقاتلة من طراز رافال و12 مروحية من طراز "كاراكال"، في صفقة تصل قيمتها إلى 17ميار يورو.

(211126) -- DOHA, Nov. 26, 2021 (Xinhua) -- The FIFA Arab Cup Trophy is displayed during the FIFA Arab Cup Trophy Experience at Katara Cultural Village in Doha, Qatar on Nov. 25, 2021. The FIFA Arab Cup will take place in Qatar from 30 November to 18 December 2021. (Photo by Nikku/Xinhua).

كأس العرب في قطر.. بروفة لكأس العالم بحماسة متواضعة! 03.12.2021

تحتضن قطر بطولة كأس العرب استعدادا لكأس العالم، وإن كانت مصاريف الملاعب وتكاليفها لا تبدو مشكلة، فإن أجواء الكأس ليست حماسية بشكل ملفت، خصوصا بين عمال الملاعب الذين ينبغي عليهم التركيز على مهام التشييد.

Lebanon's Information Minister George Kordahi speaks to journalists after a cabinet meeting at the presidential palace in Baabda, east of Beirut, Lebanon, Monday, Sept. 13, 2021. Saudi Arabia on Friday, Oct. 29, 2021 ordered the Lebanese ambassador to the kingdom to leave the country within 48 hours and stopped all imports from Lebanon, a response to comments by Kordahi who described the war in Yemen as a Saudi aggression. (AP Photo/Bilal Hussein)

بضغط سعودي.. قرداحي يستقيل من منصب وزير الإعلام في لبنان 03.12.2021

أعلن  وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته من منصبه في محاولة لحل خلاف دبلوماسي مع السعودية ودول خليجية أخرى فجرته تصريحات أدلى بها بشأن الحرب في اليمن وأدخل الحكومة في حالة شلل منذ أسابيع.