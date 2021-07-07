مسائيةDW : ماكرون في الخليج: صفقات عسكرية وسياسية؟

كأس العرب في قطر.. بروفة لكأس العالم بحماسة متواضعة!

تحتضن قطر بطولة كأس العرب استعدادا لكأس العالم، وإن كانت مصاريف الملاعب وتكاليفها لا تبدو مشكلة، فإن أجواء الكأس ليست حماسية بشكل ملفت، خصوصا بين عمال الملاعب الذين ينبغي عليهم التركيز على مهام التشييد.