مسائيةDW : ماذا سيعني استيلاء روسيا على مدينة سوليدار الأوكرانية؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
احتدام القتال في مدينة سوليدار الأوكرانية في معارك هي الأعنف منذ بدء الحرب، في ظل تضارب الأنباء بشأن مصير المدينة، كييف تتوعد بالنصر وتطالب بمزيد من الدعم العسكري، فهل وصلت المعارك إلى مرحلة الفصل؟
في سوليدار، بدا أن الروس لديهم اليد العليا، ووسط اشتداد المعارك استبدلت موسكو من جديد قائد قواتها في أوكرانيا فعيّنت غيراسيموف بديلاً لسوروفيكين. وانتظارا لألمانيا أبدت بولندا الاستعداد لتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد.
استمرت المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية في مناطق متفرقة من أوكرانيا على الرغم من الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي من طرف واحد. تشكك أوكرانيا في جدية الهدنة وترى أنها دعاية روسية فيما أكد الجيش الروسي التزامه بها.
يواجه الغرب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا معضلة تتمثل في كيف يمكن دعم أوكرانيا في دفاعها البطولي عن النفس بدون تجاوز "الخطوط الحمراء" بالنسبة لبوتين وبالتالي الدخول في مواجهة مباشرة بين حلف الناتو وروسيا، وفق خبير ألماني.
مقتل ما يناهز تسعين جنديا روسيا في ضربة صاروخية أوكرانية دقيقة أحرج موسكو ما فتح أسئلة جديدة بشأن احتمالات مآل الحرب وفق خبراء ألمان وغربيين. فهل تشكل ماكيفكا نقطة تحول في الصراع أم مجرد فصل جديد في مواجهة بلا أفق للحسم؟
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول