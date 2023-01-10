 مسائيةDW : ماذا سيعني استيلاء روسيا على مدينة سوليدار الأوكرانية؟ | مسائية DW | DW | 11.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

مسائيةDW : ماذا سيعني استيلاء روسيا على مدينة سوليدار الأوكرانية؟

احتدام القتال في مدينة سوليدار الأوكرانية في معارك هي الأعنف منذ بدء الحرب، في ظل تضارب الأنباء بشأن مصير المدينة، كييف تتوعد بالنصر وتطالب بمزيد من الدعم العسكري، فهل وصلت المعارك إلى مرحلة الفصل؟

المزيد من المركز الإعلامي

القوات الروسية تكثف هجومها على أجزاء من شرق أوكرانيا وتسعى إلى السيطرة على باخموت

القوات الروسية تكثف هجومها على أجزاء من شرق أوكرانيا وتسعى إلى السيطرة على باخموت 10.01.2023

ألمانيا تقدم أسلحة لأوكرانيا، والأخيرة تقول إنها بحاجة للمزيد.امريكا تواصل دعمها لأوكرانيا وستزودها بمنظومة باتريوت.

أوكرانيا تطالب الغرب بمزيد من الأسلحة وخاصة الدبابات لخوض الحرب البرية 02.01.2023

مدينة باخموت مدمرة وشوارعها مهجورة. المدينة تتوقع أن تتعرض لهجوم روسي. الإجلاء مستمر ولكن البعض لا يرغبون بمغادرتها.

باخموت الأوكرانية تقاوم محاولات روسيا لاحتلالها وسط عمليات إجلاء منها 03.12.2022

قتال عنيف متواصل في منطقة دونيتسك الشرقية في أوكرانيا وسط أنباء عن خسائر فادحة على الجانبين

ظروف شتاء قاسية قرب مدينة باخموت الأوكرانية 11.12.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

مسائية DW: مذكرات الأمير هاري في الأسواق.. ماذا تكشف؟

مسائية DW: مذكرات الأمير هاري في الأسواق.. ماذا تكشف؟ 10.01.2023

مسائيةDW :تمديد آلية نقل المساعدات لسوريا.. كيف تراه دمشق والمعارضة؟

مسائيةDW :تمديد آلية نقل المساعدات لسوريا.. كيف تراه دمشق والمعارضة؟ 10.01.2023

فوضى البرازيل.. هل تنتقل إلى بلدان أخرى؟

فوضى" البرازيل.. هل تنتقل إلى بلدان أخرى؟ 10.01.2023

03.01.2023, Israel, Jerusalem: Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel, nimmt an der wöchentlichen Kabinettssitzung teil. Foto: Atef Safadi/Pool European Pressphoto Agency/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

حكومة نتانياهو الجديدة..اختبار للعلاقات مع الحلفاء العرب؟ 10.01.2023

المزيد مسائية DW

مسائيةDW: تعويم سعر صرف الجنيه المصري، تحرير للاقتصاد أم تقويض له؟

مسائيةDW: تعويم سعر صرف الجنيه المصري، تحرير للاقتصاد أم تقويض له؟ 11.01.2023

إعدام متظاهرين في إيران.. كيف سيرد الغرب؟

إعدام متظاهرين في إيران.. كيف سيرد الغرب؟ 10.01.2023

A cupola lies on the ground in front of the Orthodox Church which was destroyed by Russian forces in the recently retaken village of Bogorodychne, Ukraine, Saturday, Jan. 7, 2022. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

قصف روسي على أوكرانيا في أعياد الميلاد... هل تصمد الهدنة؟ 06.01.2023

فوضى انتخاب رئيس مجلس النواب الأمريكي.. من المستفيد؟

"فوضى" انتخاب رئيس مجلس النواب الأمريكي.. من المستفيد؟ 05.01.2023

اقرأ أيضا

05.01.2023 Smoke rises from strikes on the frontline city of Soledar, as Russia's attack on Ukraine continues, as seen from Bakhmut, Ukraine, January 5, 2023. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

اشتداد المعارك في شرق أوكرانيا وروسيا تعين قائدا جديدا لقواتها 11.01.2023

في سوليدار، بدا أن الروس لديهم اليد العليا، ووسط اشتداد المعارك استبدلت موسكو من جديد قائد قواتها في أوكرانيا فعيّنت غيراسيموف بديلاً لسوروفيكين. وانتظارا لألمانيا أبدت بولندا الاستعداد لتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد.

Plumes of smoke rise from a Russian strike during a 36-hour ceasefire over Orthodox Christmas declared by Russian President Vladimir Putin, as Russia's attack on Ukraine continues, from the frontline Donbas city of Bakhmut, Ukraine, January 7, 2023. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

القتال متواصل بين روسيا وأوكرانيا بعيد الميلاد رغم وقف النار 07.01.2023

استمرت المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية في مناطق متفرقة من أوكرانيا على الرغم من الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي من طرف واحد. تشكك أوكرانيا في جدية الهدنة وترى أنها دعاية روسية فيما أكد الجيش الروسي التزامه بها.

Soldaten fahren während der Militärübung «Iron Wolf II» auf dem Truppenübungsplatz Pabrade mit einem deutschen Panzer vom Typ Leopard. Der belgische König machte sich zusammen mit Litauens Präsident Nauseda ein Bild von dem zweimal jährlich abgehaltenen, knapp zweiwöchigen Manöver, an dem etwa 3500 Soldaten aus zehn Nato-Ländern und 700 Militärfahrzeuge beteiligt sind. +++ dpa-Bildfunk +++

معضلة الغرب بين دعم أوكرانيا وتفادي مواجهة مباشرة مع روسيا 08.01.2023

يواجه الغرب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا معضلة تتمثل في كيف يمكن دعم أوكرانيا في دفاعها البطولي عن النفس بدون تجاوز "الخطوط الحمراء" بالنسبة لبوتين وبالتالي الدخول في مواجهة مباشرة بين حلف الناتو وروسيا، وفق خبير ألماني.

04.01.2023, Russland, Moskau: Dieses von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik via AP veröffentlichte Foto zeigt Wladimir Putin (l), Präsident von Russland, bei einer Videokonferenz mit Sergej Schoigu, Verteidigungsminister von Russland, und Igor Krokhmal, Kommandeur der Fregatte (r, Monitor) «Admiral der Flotte der Sowjetunion Gorschkow», auf einem Fernsehbildschirm, in Moskau. Vor dem Hintergrund anhaltender Probleme in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Kremlchef Wladimir Putin die neue Hyperschallrakete «Zirkon» in Dienst gestellt. Foto: Mikhail Klimentyev/Pool Sputnik Kremlin/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

دقة ضربات الجيش الأوكراني تربك من جديد حسابات بوتين 07.01.2023

مقتل ما يناهز تسعين جنديا روسيا في ضربة صاروخية أوكرانية دقيقة أحرج موسكو ما فتح أسئلة جديدة بشأن احتمالات مآل الحرب وفق خبراء ألمان وغربيين. فهل تشكل ماكيفكا نقطة تحول في الصراع أم مجرد فصل جديد في مواجهة بلا أفق للحسم؟