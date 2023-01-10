مسائيةDW : ماذا سيعني استيلاء روسيا على مدينة سوليدار الأوكرانية؟

القتال متواصل بين روسيا وأوكرانيا بعيد الميلاد رغم وقف النار

استمرت المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية في مناطق متفرقة من أوكرانيا على الرغم من الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي من طرف واحد. تشكك أوكرانيا في جدية الهدنة وترى أنها دعاية روسية فيما أكد الجيش الروسي التزامه بها.