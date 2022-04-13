مسائيةDW : ماذا بعد "حرق المصحف" على يد يمينيين في السويد؟

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على خلفية حرق المُصحف خلال احتجاجات يمينية وما تبعها من أعمال عنف في عدد من المدن السويدية، العراق يستدعي القائم بأعمال سفير السويد، وإدانات عربية وإسلامية أخرى. فما تبعات هذا الحدث؟
بعد إعلان جماعة يمينية متطرفة عزمها حرق نسخ من المصحف، تتواصل أعمال الشغب في السويد. وقد أصيب ثلاثة أشخاص برصاص الشرطة، فيما نددت دول عربية وإسلامية مطالبة بإيقاف ما يمس المقدسات الإسلامية.
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