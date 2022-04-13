مسائية DW

مسائيةDW : ماذا بعد "حرق المصحف" على يد يمينيين في السويد؟

على خلفية حرق المُصحف خلال احتجاجات يمينية وما تبعها من أعمال عنف في عدد من المدن السويدية، العراق يستدعي القائم بأعمال سفير السويد، وإدانات عربية وإسلامية أخرى. فما تبعات هذا الحدث؟