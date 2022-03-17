 مسائيةDW  : ماذا بعد ″تعويم″ الجنيه المصري؟ | مسائية DW | DW | 23.03.2022

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مسائية DW

مسائيةDW  : ماذا بعد "تعويم" الجنيه المصري؟

الجنيه المصري يواصل هبوطه بعد تعويمه مقابل الدولار، بالتزامن مع لجوء مصر لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويل جديدة. فما تداعيات سياسة الاقتراض على الاقتصاد المصري؟ وهل تسعفها الحزمة الجديدة في احتواء تضخم الأسعار؟

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