مسائيةDW  : ماذا بعد "تعويم" الجنيه المصري؟

خفض الجنيه ورفع سعر الفائدة.. المصريون يكتوون بنار الأسعار قبل رمضان

مع ارتفاع الأسعار جراء حرب أوكرانيا وغيرها من الأسباب، بات معظم المصريين يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية ويخشون أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى موجات من زيادة الأسعار مع انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.