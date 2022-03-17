مسائيةDW  : ماذا بعد "تعويم" الجنيه المصري؟

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الجنيه المصري يواصل هبوطه بعد تعويمه مقابل الدولار، بالتزامن مع لجوء مصر لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويل جديدة. فما تداعيات سياسة الاقتراض على الاقتصاد المصري؟ وهل تسعفها الحزمة الجديدة في احتواء تضخم الأسعار؟
مع ارتفاع الأسعار جراء حرب أوكرانيا وغيرها من الأسباب، بات معظم المصريين يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية ويخشون أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى موجات من زيادة الأسعار مع انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
التحذيرات من أزمات غذائية عالمية تعني مصر بقوة لكونها بطل العالم في استيراد القمح. في هذه الأثناء تزداد محاولات توفير بدائل للقمح الروسي والأوكراني صعوبة بسبب الحرب في أوكرانيا، فما بدائل مصر المتاحة لضمان أمنها الغذائي؟
تنمو قطاعات اقتصادية مصرية بقوة تخفف من نسبة البطالة، غير أن نقاط ضعف كثيرة كارتفاع الأسعار والمديونية العالية والعراقيل الكثيرة في وجه القطاع الخاص تطرح تحديات كبيرة أمامه، فيما يلي نظرة على هذه التحديات وأهمية تجاوزها.
بصدور قانون "الصكوك السيادية" تكون مصر قد دخلت رسميا سوق التمويل الإسلامي لأول مرة الذي يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار. وهي صكوك يتوافق إصدارها مع مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
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