مسائيةDW : مؤتمر المناخ.. هل يمهد الطريق نحو "إنقاذ البشرية"؟

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في الجزء الثاني.. قادة العالم في مؤتمر جديد للمناخ وسط دعوات أممية إلى السعي لإنقاذ البشرية ومطالب بمزيد من الالتزام من الدول الغنية.. فما المتوقع من هذا المؤتمر؟
وجه الأمين العام للأمم المتحدة دعوة للمشاركين في مؤتمر المناخ "كوب 26" لبذل كل ما في وسعهم لـ"إنقاذ البشرية" في مواجهة التغير المناخي، فيما حذر رئيس وزراء بريطانيا من أن فشل المؤتمر قد يتسبب بغضب شعبي "لا يمكن احتواؤه".
توصل قادة العالم، في مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب26) المنعقد في غلاسكو إلى اتفاقين رئيسين يهدف أحدهما إلى احتواء الغازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي، فيما يهدف الآخر إلى حماية الغابات.
حثت المستشارة أنغيلا ميركل في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو على وضع تسعير عالمي على الانبعاثات الضارة بالمناخ. بدوره اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الرد اللازم لوقف أزمة المناخ يجب أن يعتبر فرصة لاقتصادات العالم.
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