 مسائيةDW : مؤتمر المناخ.. هل يمهد الطريق نحو ″إنقاذ البشرية″؟ | مسائية DW | DW | 01.11.2021

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مسائية DW

مسائيةDW : مؤتمر المناخ.. هل يمهد الطريق نحو "إنقاذ البشرية"؟

في الجزء الثاني.. قادة العالم في مؤتمر جديد للمناخ وسط دعوات أممية إلى السعي لإنقاذ البشرية ومطالب بمزيد من الالتزام من الدول الغنية.. فما المتوقع من هذا المؤتمر؟

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